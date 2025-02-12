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    藍營「國安戰略法」引疑慮 葉耀元：國民黨知道有種東西叫憲法嗎？

    針對立法院國民黨團所主導的「國家安全戰略法」，被外界認為是「將總統國安職權移至立法院」，美國大學教授葉耀元今質疑：「國民黨知不知道有種東西叫做憲法，所以先用程序法的方式癱瘓憲法法庭就是為了無止盡的違憲嗎？」（資料照）

    針對立法院國民黨團所主導的「國家安全戰略法」，被外界認為是「將總統國安職權移至立法院」，美國大學教授葉耀元今質疑：「國民黨知不知道有種東西叫做憲法，所以先用程序法的方式癱瘓憲法法庭就是為了無止盡的違憲嗎？」（資料照）

    2025/02/12 11:24

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團所主導、未來可能處理的「國家安全戰略法」，被外界認為是「將總統國安職權移至立法院」，引起一波討論。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今上午在臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文質疑：「國民黨知不知道有種東西叫做憲法，所以先用程序法的方式癱瘓憲法法庭就是為了無止盡的違憲嗎？」

    葉耀元列出總統與立院職權，憲法第三十六條，總統統率全國陸海空軍；憲法第六十三條，立法院有議決法律案，預算案，戒嚴案，大赦案，宣戰案，媾和案，條約案及國家其他重要事項之權；憲法增修條文第二條（第四項）：總統為決定國家安全有關大政方針，得設國家安全會議及所屬國家安全局，其組織以法律定之。

    葉耀元指出，憲法已就總統與立院職權說得一清二楚，台灣並不是議會制國家，立法機構根本就不應該有國安的職權，葉反問：「當台灣的國家安全被交給砍國防預算的藍白立委手中，你覺得台灣最重要的安全夥伴，也就是美國，會怎麼想呢？」

    葉耀元表示，罷免不過，等同於送走台灣國家安全，他真的不知道台灣有沒有「下一個四年」，但他可以很肯定地和大家說，「在川普執政下的美國，一定會不爽到直接跟台灣說台灣人不想聽的話喔」。葉耀元也直言：「藍營的學者們，請你們跟我說你要怎麼幫違憲的法案背書，我真心想知道你們可以用什麼樣的邏輯來欺騙自己。」

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