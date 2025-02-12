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    藍白強推「罷免須附身分證影本」 尹立：史無前例的民主剝奪

    尹立今發文質疑，藍白聯手強推「罷免須附身分證影本」，是史無前例的民主剝奪，讓人民罷免權形同虛設，也將讓民主崩壞、公民權遭扼殺。（圖擷自臉書）

    尹立今發文質疑，藍白聯手強推「罷免須附身分證影本」，是史無前例的民主剝奪，讓人民罷免權形同虛設，也將讓民主崩壞、公民權遭扼殺。（圖擷自臉書）

    2025/02/12 13:03

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委昨利用人數優勢，以60票反對、51票贊成，否決行政院對「公職人員選舉罷免法修正案」所提覆議案。曾為罷韓四君子之一的高市前文化局長尹立今發文質疑，藍白聯手強推「罷免須附身分證影本」，是史無前例的民主剝奪，讓人民罷免權形同虛設，也將讓民主崩壞、公民權遭扼殺，除此之外對於個資風險也極大，監控恐成常態。他呼籲公民應把握在新法送出前的罷免機會，罷免惡質藍白立委，讓立法院結構改變！

    前高市文化局長尹立在臉書發文指出，立法院藍白聯盟聯手，正式否決選罷法覆議案，確認未來罷免連署必須附上身分證影本。他提醒二階連署書是要送到「地方選委會」，針對藍白執政的縣市長會不會利用這些資料做什麼？尹立表示「我實在沒有信心！」，並強調「此舉不僅是台灣民主史上的重大倒退，更是全球絕無僅有的罷免門檻，直接侵犯公民權利，形同全面封殺人民罷免不適任政治人物的權利」。

    尹立表示，罷免制度原本是民主國家中，公民用來監督民意代表的重要機制。然而，這項修法強行將罷免門檻提高到前所未有的高度，導致罷免幾乎不可能成功。如今強制要求罷免連署提供身分證影本，大幅提高人民行使罷免權的風險與難度。

    尹立也指出，提高門檻帶來的問題包括：「嚴重侵犯個資與隱私——身分證影本涉及高度個資，任何外洩風險都可能導致身分被冒用、金融詐騙、甚至政治打壓」、「寒蟬效應，讓人民不敢罷免——在當前政治環境下，要求提供身分證影本，將導致人民擔心遭到藍白執政的地方政府監控、報復或被秋後算帳，使得公民社會失去行使罷免權的意願」。

    尹立也提到，還有「民主倒退，國際蒙羞——這項規定是全球絕無僅有，世界上沒有任何民主國家對罷免採取如此嚴苛的要求，台灣的民主形象將因此嚴重受損」。

    尹立也強調，「我必須強烈警告，這項修法不僅違反基本民主原則，更對個資安全構成極大威脅。『身分證影本一旦流出，可能遭到盜用開戶、辦理貸款，甚至成為詐騙工具。地方政府至今沒有提出任何可信的資安保障措施，人民要如何信任？』」

    尹立也質疑，這項規定也可能變成地方政府監控人民政治行為的工具。未來，若人民發動罷免，就必須提供完整個資給地方政府掌握，這將讓公民社會在恐懼中噤聲，進一步壓縮台灣的民主空間。

    尹立批評，這次的選罷法修正，無疑是藍白聯盟為了鞏固自身政治利益所做的政治算計。過去幾年，藍營在多次罷免案中受創，如韓國瑜被罷免、黃捷罷免案失敗等。如今，藍白勢力聯手修法，他們也知道自己做的太爛，所以目的正是為了杜絕未來任何可能發生的罷免案。他也強調「這不只是民主倒退，而是直接剝奪人民的權利。」並重申「罷免應該是一個公平、公正的程序，而非藍白為了自保而設置的高牆」。

    針對公民社會該如何反擊？尹立則表示「行動吧！珍惜我們的公民權利，在新法實施前已經送件的罷免案，需要大家一起努力，罷免禍國殃民的藍白立委，改變立院結構，讓惡法可以被修正」。

    尹立在文末也指出，這項史無前例的惡法，將如何影響台灣民主未來，值得全民高度警戒。面對藍白聯盟的政治操作，人民唯有站出來捍衛民主，才能避免罷免權形同虛設，讓台灣的民主制度倒退回威權時代。

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