罷免謝衣鳯提議書今送件 陳世雄：違憲亂政成為事實、罷免就是義務

彰化縣罷免謝衣鳯的團體「缺衣不可」領銜人陳世雄、周明文今（12）日上午赴中選會遞交3323份提議書，並強調，當國民黨和民眾黨立委「違憲亂政」成為事實，罷免就成為台灣人民唯一的義務。（罷團「缺衣不可提供」）

2025/02/12 10:46

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免浪潮勢如破竹！全台各地民團自3日起陸續赴中選會遞交第一階段罷免提議書。彰化縣罷免謝衣鳯的團體「缺衣不可」領銜人陳世雄、周明文今（12）日上午赴中選會遞交3323份提議書，並強調，當國民黨和民眾黨立委「違憲亂政」成為事實，罷免就成為台灣人民唯一的義務。

行政院針對選罷法修正案所提覆議案昨遭立法院否決，依照憲法，總統在收到立法院覆議案咨文後，須在10日內完成公布。民進黨立委沈伯洋說，新法預估最慢2月22日左右生效，在此之前送件，還是能夠用舊法。

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罷免團體領銜人、校長陳世雄表示，今日成功送件3323份提議書，地方總簽署超過5000份，持續展開「無鳯行動」。他說，彰化第3選區的公民團體站出來，不只是要罷免國民黨立委謝衣鳯，他們真正要罷免的是全體在立法院違憲亂政、違法亂紀，依照中共指示盲目提案、盲目投票，霸凌台灣公民權利，危害台灣人民生存，侵害台灣民主自由，完全違背全國選民的託付。

陳世雄指出，他們要嚴重指責國眾兩黨立委，「你們錯了，你們應該羞愧自行辭職下台」，因爲他們無知無恥，不願意自己下台，所以，當國民黨和民眾黨立委「違憲亂政」成為事實，罷免就成為我們台灣人民唯一的義務。

陳世雄呼籲，全體國人都站出來，發出怒吼，為自己的子孫、為台灣的未來，發揮身為國家主人的權力，一起去連署並投下罷免票，教訓國眾共3黨，罷免所有國民黨立委，「我們要抗中保台，確保台灣民主的永續發展，和自由繁榮的未來」。

罷團已遞交的國民黨立委罷免提議書，包括台北市王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強；新北市葉元之、洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹縣徐欣瑩、林思銘；新竹市鄭正鈐；南投縣游顥、馬文君；台中市顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、楊瓊瓔、江啟臣；彰化縣謝衣鳯；雲林縣丁學忠；台東縣黃建賓；花蓮縣傅崐萁等32人。

中選會收到罷免民進黨立委的提議書，包括台北市吳思瑤、吳沛憶；新北市李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘；台中市蔡其昌、何欣純；台南市林俊憲、王定宇；嘉義縣陳冠廷；原住民立委伍麗華、陳瑩等13人。

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