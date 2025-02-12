稅收、超徵皆創新高 國民黨團：還錢於民每人發1萬

我國去年全年稅收3兆7619億元、超徵5283億元，雙創歷史新高。國民黨團今舉行記者會呼籲，政府應比照2023年，立刻啟動「還錢於民2.0」，全台灣每人發1萬元現金。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/12 10:14

〔記者劉宛琳／台北報導〕財政部公佈最新修正後的2024年全國稅收統計，去年全年稅收3兆7619億元、高出預算數（超徵）5283億元，雙創歷史新高，稅收連4年超徵，超徵金額合計1兆8707億元。國民黨團今舉行記者會呼籲，政府應比照2023年，立刻啟動「還錢於民2.0」，全台灣每人發1萬元現金。

國民黨團表示，還錢於民每人發1萬元，將會是國民黨本會期，黨團總召傅崐萁宣示重大的民生相關提案之一。

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王鴻薇表示，針對政府財政紀律失準，預算超徵連年升高，自2021到去年，政府預收超徵高達1.8兆元，去年又暴漲到5283億元。2022年她補選立委提出「還稅於民」政見，也廣受國人支持迫使政府以「全民共享經濟成果」發放6000元現金，而2023年、2024年政府又連續稅收超徵共9143億元，現在人民苦哈哈，政府收這麼多的稅，本來就該還錢於民。

王鴻薇指出，稅收超徵已經是國內常態，去年她就提案推動「預算法」增訂第81條之1條法案修法，設立超徵警戒線，該年度法定賦稅收入實徵數大於預算數至3千億以上時，除依第73條規定辦理外，應與全民共享經濟果實，還稅於民，讓全民監督財政紀律，這個會期也會繼續推動相關法案，為人民把守財政。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，其實今年要不要還錢於民，去年國民黨立委賴士葆就有問過財政部，但部長當時說超徵預估4000億，要多還債不可能，結果今年超徵狀況嚴重程度是歷史新高，比財政部預估值多了1283億，近2年加起來將近超徵1兆，與2022、2023年狀況幾乎相同。

羅智強強調，沒有道理說過去「還錢於民」現在就不用還了，政府應立刻啟動「還錢於民2.0」相關配套，這樣經濟成果一定要與人民共享，把多收的稅還給人民。

國民黨立委張智倫也說，根據統計，近5年政府分別發放三倍券、五倍券和6000元現金，全部也不過3130億元，和政府超徵稅收相比，還有1.5兆差距之多，政府絕對有能力在發放現金，把稅收超徵的經濟果實和全民共享。

我國去年全年稅收3兆7619億元、超徵5283億元，雙創歷史新高。國民黨團今舉行記者會呼籲，政府應比照2023年，立刻啟動「還錢於民2.0」，全台灣每人發1萬元現金。（王鴻薇辦公室提供）

我國去年全年稅收3兆7619億元、超徵5283億元，雙創歷史新高。國民黨團今舉行記者會呼籲，政府應比照2023年，立刻啟動「還錢於民2.0」，全台灣每人發1萬元現金。（王鴻薇辦公室提供）

我國去年全年稅收3兆7619億元、超徵5283億元，雙創歷史新高。國民黨團今舉行記者會呼籲，政府應比照2023年，立刻啟動「還錢於民2.0」，全台灣每人發1萬元現金。（王鴻薇辦公室提供）

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