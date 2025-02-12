無懼藍白攻擊 沈伯洋：公民大罷免行動不因抹黑而停止

沈伯洋表示，他無懼藍白攻擊，公民行動更不會因為抹黑而停止，「而藍白的恐懼，早已寫在每一次的攻擊裡」。（資料照）

2025/02/12 10:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台掀起大罷免浪潮，對藍委罷免連署行動持續進行中。民進黨立委沈伯洋今早在臉書發文抒發己見，表示他無懼藍白的攻擊，公民行動更不會因為抹黑而停止，「而藍白的恐懼，早已寫在每一次的攻擊裡」。

沈伯洋表示，罷免路上沒有敵人，因為真正的敵人「在海的另一邊」，而在共產黨心中，沒有「公民運動」這件事。沈伯洋舉例：「六四天安門是西方反華勢力；反送中事件是美國CIA資助；維吾爾議題是美國企圖分裂中國；白紙運動是外部勢力介入；Me too在中國是顛覆社會價值觀的陰謀。」

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沈伯洋指出，中國國民黨與黃國昌的問題，在於接受並宣揚中國這套價值觀，「罷免一定是民進黨策動的；連署一定是公民偽造的；志工是拿錢辦事的；上街抗議的，那是側翼；網路上批評藍白的，一定是網軍；在那邊服務罷免的沈伯洋，是CIA在背後；有對立，是因為黑熊在背後搞鬼」。

沈伯洋直言：「要攻擊我，儘管來啦。這些年你們盡了全力追打我，連腳踏車怎麼停都可以打了，但我不會因為這種攻擊而沉默，你們把我打倒了，會有下一位遞補啦。公民行動更不會因為抹黑而停止。而你們的恐懼，早已寫在每一次的攻擊裡。」許多網友也在沈伯洋的貼文底下為他加油打氣。

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