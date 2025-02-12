無期徒刑非終身監禁 呂秋遠：分屍凶嫌曾獲假釋

高雄連續殺人魔張介宗涉嫌殘殺兄嫂和2名老婦、分屍後丟棄，目前僅在前鎮運河打撈出23塊殘骸。（資料照）

2025/02/12 11:41

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高雄日前發生重大分屍案，目前已知至少3名老婦受害。律師呂秋遠發文分享，指馬英九在1993年到1996年主導立法院修法，將假釋門檻降到三分之一。在1997年以前無期徒刑只要關10年以上，就有機會假釋。他質疑分屍案的凶嫌，也會是這種「無期徒刑」假釋制度的受益人，並指「如果無期徒刑根本不是真正的終身監禁，甚至過去竟然有關幾年就能出獄的情況，請問無期徒刑的意義在哪裡？」

呂秋遠在臉書發文指出，「你有聽過，殺人只要入獄服刑三年不到嗎？」他表示1993年5月，有一名工廠倉管員，為了借錢問題與女友口角，將她刺死，他隨後自首，並與被害人家屬和解，法院因為他自首與和解，減刑為8年。1994年2月發監台北監獄，1996年3月13日獲假釋出獄，連同羈押期，總共只服刑2年9個月又11天。

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呂秋遠指出，這一切都要拜馬英九所賜。馬英九在1993年到1996年間擔任法務部長，其在任內主導立法院修法，將假釋門檻降到三分之一。也就是如果判決9年，只要關3年就有機會假釋。後來在廖正豪當法務部長後，才在1997年又改回二分之一。至於累犯的門檻更高，要三分之二以上才有機會假釋。

「台灣的無期徒刑，真的是無期徒刑嗎？」呂秋遠也指出，在1997年以前，無期徒刑只要關10年以上，就有機會假釋。後來改為15年。那麼，判無期徒刑的罪犯，平均關多久就可以有機會出獄呢？答案是14年上下。

呂秋遠表示，換句話說，我們以為的無期徒刑，根本不到15年就可以出獄。直到阿扁執政後的2005年，才把無期徒刑的最低假釋門檻提高到25年，也就是現在的制度。

呂秋遠指出，高雄傳出有涉嫌連續殺害3名老婦碎屍的凶嫌，就是這種「無期徒刑」假釋制度的受益人。呂秋遠說，凶嫌1980年間就曾因妨害性自主、強盜等罪判無期徒刑，1986年入獄、1997年出獄，「接著，在73歲的時候，做了這些殘忍的事情」。

呂秋遠表示，要不要廢除死刑，都可以討論，然而，「如果無期徒刑根本不是真正的終身監禁，甚至過去竟然有關幾年就能出獄的情況，請問無期徒刑的意義在哪裡？在沒有真正的無期徒刑出現之前，又要怎麼達到罪刑相當的司法正義」？

呂秋遠質疑，立法院能不能好好討論這些與民眾生命財產攸關的問題？「不修刑法，就沒辦法解決假釋的議題，要減少這些悲劇，能不能請立法院盡快修法？」隨後他話鋒一轉，直言「算了，面對這個連自己到底刪減多少預算都不清楚的機構，我還是去罷免好了」。

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