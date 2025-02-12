藍白濫刪預算掀罷免浪潮 吳靜怡：法師也到教會帳篷擔任罷免志工

藍白立委聯手毀憲亂政、強闖爭議法案，還濫刪預算引爆人民怒火，全台掀起大罷免浪潮。圖為罷免藍委團體10日前往中選會遞送罷免選區立委提議連署書，示意圖。（資料照）

2025/02/12 09:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委聯手毀憲亂政、強闖爭議法案，還濫刪預算引爆人民怒火，全台掀起大罷免浪潮，媒體人吳靜怡發文分享，表示在桃園的罷免連署站以外看到，有「法師」在「長老教會」帳篷下擔任志工，雖然乍看有些衝突，但看到不同宗教走在同一條為台灣努力的道路上也感到感動。她也質疑蔣萬安允許嚴格的警察戒備，顯示獨裁專制的魂一定會復辟，尤其是從恐嚇公民連署行動開始。

吳靜怡在臉書發文指出，「世界上最危險的不是邪惡的人的暴力，而是好人的沉默。」沒有人應該置身事外。她表示在桃園罷免團體的連署站，看到一位「法師」在「長老教會」帳篷下擔任志工的畫面，一開始雖感到一些衝突和驚訝，但看到不同宗教走在同一條為中華民國台灣努力的道路上，讓人感動，無論是佛教、基督教都要勇敢實踐信仰，這樣才能夠為社會帶來正能量。

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吳靜怡指出，「放屁的人喊屁臭」就如同對公民連署喊出全面告發查辦一樣！過去台灣歷經過戒嚴時代，蔣萬安卻能在台北允許嚴格的警察戒備，這表示過去獨裁專制的魂，一定會復辟，尤其從恐嚇公民連署行動開始，從大量宣傳洗腦公民是誰的側翼開始。

吳靜怡質疑，怎麼不想想，李彥秀只要老實申報就沒事，徐巧芯只要不要囂張就沒事，韓國瑜多多請教王金平就沒事，去年當立委提案凍結族語教會預算時，長老教會就出來為原住民發聲，難道又要批評宗教又是綠的側翼嗎？

吳靜怡提到，今天是元宵節，唯一不用猜的，就是罷免徐巧芯二階段一定會過！並指「為什麼柯文哲無法從土城出來跟大家過元宵，蔡壁如已經把實話說出來了，那些拿柯文哲沒有申報的政治獻金、財產來源不明的錢，都去哪裡了？我相信柯文哲一毛都沒放口袋，但誰都把錢花完了？又或者藏起來了，是藏在金庫還是自己口袋呢？」她也意有所指提到「當然，永遠都不會想辦法搞清楚，也不會想拯救柯文哲嘍！」

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