藍擬提「國家安全戰略法」 杜承哲批濫權法案有3大危機

國會亂象不斷，針對藍營未來可能處理的「國家安全戰略法」，胸腔外科醫師杜承哲發文質疑，法案名稱聽起來很厲害很高級，但其實就是另一個濫權法案，其中還包含一中、洩密、無限上綱等三大危機。示意圖。（資料照）

2025/02/12 08:46

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國會亂象燒不停，針對藍營未來可能處理的「國家安全戰略法」，胸腔外科醫師杜承哲發文質疑，法案名稱聽起來很厲害很高級，但其實就是另一個濫權法案，其中還包含一中、洩密、無限上綱等三大危機。杜承哲也質疑「他們真的在以『沒有下一屆立委選舉』的計劃在修法，國民黨先沒收立法院，再沒收了憲法法庭，現在要沒收你的國安，最後當然就是沒收這個國家」。

杜承哲在臉書發文指出，國民黨本會期優先法案：「將總統國安職權移至立法院」這叫福國利民法案？還是這個國家最後一個法案？他表示法案名稱是「國家安全戰略法」，聽起來很厲害很高級，但其實就是另一個濫權法案。在「國家安全戰略法」立法之後，傅崐萁就能看以前只有總統、外交部長和國安高層才能看的國安機密了。

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杜承哲指出，「國家安全戰略法」有三大危機：包含一中、洩密、無限上綱。其中「一中」的部分，在草案第一條即強調，國家安全戰略「不得違反中華民國憲法」。但是，要用來防衛中國的國安策略，竟然「不能違反一中框架」，那你做任何「防衛中國」的事情，立法院都可以不給你預算、不讓你通過。

第二點「洩密」，以前總統決定國家安全事項的職權，會改由行政院編列年度國家安全應辦事項及預算，並向立法院提出。這樣最後決定國安事項的人，就變成傅崐萁了。這樣一來，國民黨立委就能看國防部長和總統秘密商議的防禦事宜，外交部長與國際盟友的戰時救援方案⋯⋯ 等等。在看完機密事項之後，知道某個秘密計劃由誰來做，傅崐萁就可以傳微信告訴王滬寧要收買誰了。

第三點則是「無限上綱」。杜承哲指出，「『國家安全』包含些什麼？能源算嗎？糧食儲備算嗎？科技研發算嗎？金融危機算嗎？出生率低落算嗎？」杜承哲質疑，因為模糊，所以可能要編進來給立委看的包山包海，他們可以介入各種法案領域，刪掉各種預算。

杜承哲在文末感嘆，原本你以為藐視國會罪已經很誇張了，他們就通過了憲訴法，當你還在覺得憲訴法太誇張，他們就要準備來立這個更誇張的法案。他在留言區也指出「這不用任何人解釋，國中生都知道這違憲。他們看來想試試輾過憲訴法之後，憲法法庭敢不敢自己掙脫枷鎖，挺身護衛憲法和總統職權」。

杜承哲也提到，藍軍的朋友你們要看好了：換作是你們，如果未來有任何一屆，立法委員綠多於藍，你們還是同意這樣的立法嗎？恐怕不見得。所以他們真的在以「沒有下一屆立委選舉」的計劃在修法，國民黨先沒收立法院，再沒收了憲法法庭，現在要沒收你的國安，最後當然就是沒收這個國家。

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