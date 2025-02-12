選罷法覆議被否決 沈伯洋：藍白接下來會全力鬥爭罷免團體

立院昨處理選罷法覆議案，國民黨和民眾黨立委挾人數優勢，否決覆議案。民進黨團舉行記者會，痛批藍白無異是自掘墳墓，為大罷免浪潮自添柴火。（資料照）

2025/02/12 08:23

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委昨利用人數優勢，以60票反對、51票贊成，否決行政院對「公職人員選舉罷免法修正案」所提覆議案。民進黨立委沈伯洋發文指出，提高連署門檻的法律確定通過，預估接下來藍白會全力鬥爭罷免團體，操作「公民在偽造文書」，他提醒「慎防地方政府用行政手段打壓公民行動」。

沈伯洋在臉書發文指出，藍白聯手確定通過提高連署門檻的法律，他認為「台灣人民可能會是最後一次正常罷免了」，並指「新法預估最慢2/22左右生效，在此之前送件，還是能夠用舊法。過了之後就要用惡法了」。

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沈伯洋預測，接下來藍白會全力鬥爭罷免團體，他也會把一些注意事項給各團體，先提供些微的幫助。同時也分享「鬥爭典型的4D手法：Dimiss否定、Distort扭曲、Distract轉移、Dismay恐嚇。現在最有可能會遇到第四個『恐嚇』」。

沈伯洋分享，初階版是查水表、打電話；進階版是地方政府亂寄查詢單，然後在沒收到回覆時，操作「公民在偽造文書」一事。他也強調「地方政府若選擇用『偽造』的指控來恐嚇公民，才是真正令人擔憂的問題」，並指「過去國民黨甚至有一次偽造超過七萬份連署的紀錄，試圖操弄民主程序。但各位的行動來自公民自主，不可能如同過往政治操作般造假。慎防地方政府用行政手段打壓公民行動」。

沈伯洋在留言區也指出，「如果收到查詢單，但人不在戶籍地，家人也沒收，怎麼辦？」他表示「日前新竹的案例：若當事人未回復或未於期限內回復查詢單，市選委會將本於法規綜合其他事實依職權認定，不會僅因當事人未回復或未於期限內回復查詢單，作為連署人名冊予以刪除之事由」。

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