柯文哲被爆有管道直通習近平 黑暗流浪者：鄭淑心爆料非空穴來風

有週刊11日披露柯文哲與李文宗的對話內容，踢爆柯文哲透過幕僚與張顯耀、林義守在大選期間密集聯繫，甚至直通習近平辦公室及宋濤。（資料照）

2025/02/12 00:41

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲涉貪羈押禁見，11日又有週刊披露他與大帳房李文宗對話內容，踢爆柯文哲透過李文宗與前陸委會副主委張顯耀、義联集團董事長林義守在大選期間密集聯繫，甚至直通中國國家主席習近平辦公室及國台辦主任宋濤，或中方對柯文哲參選總統「正面看待」。對此，時常發文針貶時事的粉專「黑暗流浪者」直言，現在來看，柯文哲昔日募款執行長鄭淑心上月跳出來爆料柯文哲曾積極接觸習近平對口的內容，並非空穴來風。

鄭淑心踢爆柯文哲收受政治獻金黑幕遭民眾黨圍剿，上月13日特地拍影片，加碼爆料柯文哲當上台北市長後，就積極接觸習近平的對口，怒轟柯文哲不只竊國還賣國。而今有週刊揭露柯文哲過去與李文宗的對話，直指柯文哲透過李文宗與張顯耀、林義守有密集聯繫，並與中方有接觸，甚至有管道直通習近平辦公室及宋濤，引發熱議。

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對此，「黑暗流浪者」11日發文說，「大家應該早就感受到自從2015年到上海參加雙城論壇後，柯文哲就越來越紅，親中言論越來越多，只是之前沒有證據能夠證明他跟中共的關係而已。今天的內容顯示多年來我們對他的判斷完全正確，他就是一個早就被中共收買的內賊。」

「這就可以解釋為什麼他一直在嘲諷抗中保台，因為他要削弱台灣人的防衛意識，讓中共得以趁虛而入。這可以解釋他為什麼要提倡大國等距，主張等邊三角形，因為這可以讓台灣疏遠和美國的關係，使台灣失去美國的保護，方便中共下手。這也可以解釋為什麼他會試圖放中配進不分區，因為這樣可以直接從立法院內部裂解台灣。這更可以解釋為什麼民眾黨的8席不分區完全變成小藍小紅，因為他們就是中共屬意的在台代理人率領的政黨推出的立委。」

「黑暗流浪者」接著寫道：「那些覺得『抗中保台是假議題』的人，現在總該清醒了吧？事實證明一直在散播這種言論的人，就是中共屬意的人，中共就是要你們這樣想的！你們真的被認知作戰成功了！要承認錯誤的確不容易，我們柯昌黑也都曾經錯誤的相信過柯昌，都體驗過那種幻想破滅的感覺。但是晚醒總是比沒醒好得多，趕快醒過來，積極參與大罷免，導正投錯票造成的問題吧！」

「黑暗流浪者」也直言，如今來看，鄭淑心先前爆料柯文哲積極想接觸習近平，還點名多位政商人士涉入，民眾黨極力否認，說一個路人甲爆料無憑無據，隨便潑糞，「但證據顯示，柯與國台辦高層，甚至與北京政府有直通管道，並非空穴來風。」

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