原以為大罷免燒不到羅明才 王家軒：台灣人認真起來會叫你害怕！

8連霸立委羅明才也面臨罷免危機，前《八旗文化》副總編輯王家軒在臉書抒發感想。（圖翻攝自王家軒臉書）

2025/02/11 23:13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白過去一年聯手毀憲亂政、強闖爭議法案、濫刪預算，引爆人民怒火，各地掀起針對國民黨區域立委的罷免浪潮，包括新北第11選區、8連霸的在地立委羅明才也面臨罷免。前《八旗文化》副總編輯、聲援富察連署工作小組代表王家軒，近日在臉書寫下對同為11選區住民集結下架羅明才的感想，原以為罷免羅明才無望的他直呼：「台灣人認真起來會叫你害怕！」

王家軒10日在臉書發文，「我新店人。每次選舉大家都說新店沒什麼好投的，一定就羅明才，那位爸爸是黑道潛逃中國，哥哥不知道為什麼也在中國，卻8連霸的立委。1999年之後出生的新店、深坑、石碇人，他一輩子還沒見過本地有別的立委。」

請繼續往下閱讀...

「這次罷免，剛開始也以為沒新店的戲，但藍白立委亂砍預算引燃人民的怒火，新店鄉民組成的工作小組倉促成軍，LINE的罷免群組一晚湧進上千人，大約不到一週的時間他們組成了團隊，設計了文宣、口號、制服、徽章，開始在街上收集連署書。台灣人認真起來會叫你害怕。」

王家軒繼續說道：「我1/23號去新店區公所捷運站繳連署書的時候，他們才剛被驅離捷運站門口，天空還飄著雨。還有一次看到他們時，一位路人破口大罵他們是該死的台獨，可是明明亂砍中華民國預算、意圖使政府停擺的是藍白立委。農曆年期間，大家都放假了，他們繼續收集連署書。今天下午，他們向中選會交出了成績，12天的工作天裡收集到超過6千張的連署書，平均一天有500張，你有簽過就知道那不是一件很容易的事。」

「昨天（9日），台北市的氣溫10度出頭，3個罷免團體在客家主題文化公園舉辦的連署及宣講。我看著一個多月來我的文化圈、教育圈的朋友日以繼夜的討論、策劃、組織、串連、徵集物資、研究法規、撰寫宣傳，我覺得我沒有逃避卸責的理由。沈伯洋、王師、周婉窈、陳俐甫、林秉宥、馮光遠、史英都講得超棒，『我們不是民進黨的側翼，民進黨才是我們的側翼。』史英的話當可為大罷免活動最佳的註解。

王家軒接著分享罷免羅明才團隊幹部9日當天的演講內容，「最讓我感動的還是發起運動的那些素人公民，一張張陌生的臉孔，是義憤給了他們力量，全不因第一次拋頭露面公開演說而膽怯或生澀。以下是拔羅波的志工幹部最後做的短講。我跟她要了講稿，跟各位分享。這一刻我真正開始覺得自己是新店人了。」

拔羅波志工演講：

接下史英老師拿過的麥克風，我覺得很榮幸，接下守護民主的接力棒，我們也覺得很榮幸！我是新北第11選區罷免不適任立委羅明才團隊的幹部，我們的團隊名稱叫做拔羅波，代表著包含新店、深坑、石碇、坪林、烏來的民眾，想要拔掉從罷免起跑至今都深深埋在土裡，拒絕面對民意的立委羅明才的心聲。我剛剛聽了陳教授跟林議員的宣講，發現兩位羅委員除了都姓羅以外，還有一個共同點，就是他們在地方的存在感都很低。

我想趁這個機會敬告各位反罷免的立委及民眾，我們都是一般人，住在一般的地方，過著一般的生活，卻因為藍白立委的白爛行為，必須站出來組織罷免，過年期間不用休息不是因為我們錢太多，在罷團裡每天激烈討論不是因為我們太閒，這一切都是因為我們很憤怒。如果可以，我們也很想說：我們一點都不關心政治。

我們站出來罷免羅明才的原因，大概可以歸納成以下幾點。第一，在國會只會遵循黨意，成為只會簽名的投票機器；第二，長期把持地方勢力，對地方的貢獻卻屈指可數，只知道專注助長家族勢力，羅明才就是剛剛陳教授提到的那種世襲立委；第三，在兩岸政策方面獨重中國而輕忽台灣人民的權益，支持兩岸簽署和平協議。

另外，我們站出來下架藍白的原因，除了他們癱瘓國會的行為令人無法忍受，亂砍預算影響國家運作之外，最令我們不能接受的，是他們刻意扭曲事實，刻意營造資訊不平等的視聽環境，刻意欺騙支持他們的善良選民。

大家都說罷免羅明才不可能，都說新店是藍營的鐵票倉，我自己是外省第三代，父母都在新店生活成長，但是我看破了國民黨的手腳，不願意再自欺欺人。拔羅波罷免羅明才團隊在1月20日成軍後，到今天為止才3個多禮拜，中間還卡了7天的農曆春節，但是我們卻收到了將近6000份的連署書，即將在明天（2月10日）下午14:00正式送件！

這對我們核心團隊及陸戰志工來說是一件非常振奮的事情，相信所有關心罷免進程的新北11選區民眾也已經在心裡掌聲加尖叫了好幾次。當我們頂著寒風站在街頭上的時候，有很多民眾用各種方式替我們加油，有人帥氣的投送物資就轉身進入人群，也有人在偷偷塞了連署書給志工後，把兩隻大拇指比在只有我們和他看的到的地方。

我們想向這些支持罷免行動的民眾知道，沒有你們，拔羅波團隊絕對做不到，我們也想讓全台灣的人民知道，沒有你們，各地的罷團也絕對做不到！罷免也是憲法賦予人民的權利，請大家不要害怕，勇敢地站出來，跟我們一起罷免不適任立委！最後，我們想讓羅明才先生，還有國民黨及民眾黨的立委知道，你們不配擁有60%的民意，更何況那並不是事實，不懂民主真諦的人請不要消費民主，台灣是台灣人的台灣！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法