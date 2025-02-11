「台灣燈會罷免藍委不缺席」 桃市罷團展區7地收二階意向調查

桃市公民團體「罷免魯明哲-壢拔魯蛋」團隊發起「台灣燈會罷免不缺席」行動，2/12起於燈會7處收二階意向調查。（取自臉書社團「罷免魯明哲-壢拔魯蛋，惡罷滾蛋!」）

2025/02/11 21:36

〔記者黃政嘉／桃園報導〕不滿立法院藍白2黨修法亂象、亂審總預算，桃園市「光復桃園、六區全罷」聯合罷免團隊自2月3日將6選區國民黨立委共2萬4700份連署書送至中選會後，對藍委罷免連署行動持續進行，罷免第三選區立委魯明哲行動發言人Dora表示，明天開始發起「台灣燈會罷免不缺席」行動，在燈會雙展區中的7處地點，收取二階意向調查，有意願連署的民眾可留下聯繫方式，二階起跑時，會發簡訊或電話通知連署，詳細地點可上「罷免魯明哲-壢拔魯蛋，惡罷滾蛋!」臉書社團查詢。

罷免第1選區立委牛煦庭領銜人、聯合罷免團隊發起人之一的陳曉煒表示，最快預計3月3日中選會才會公布第一階段連署狀況與第二階段格式表，經第一階段連署作業整理，團隊在桃市6區至少有2萬筆資訊，可在第二階段起跑的第一時間通知民眾連署，而第1選區目前再於桃園、蘆竹區新增2站點，7固定站下週起陸續運作。

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罷免第2選區立委涂權吉行動發言人Rick說，「全力一擊．罷免涂權吉」團隊原定本週在武營街與梅山西街路口的楊梅菜市場收件，後因店家意願生變，經熱心民眾無償提供場地，今天起至這週五的下午2點至5點，改至新農街134號收件，第二階段目標收集到15％選民連署，約4.5萬份至5萬份，比第1階段多10％，因此需各類志工加入，擴散罷免能量，詳情可至團隊臉書粉專查詢、聯繫。

陳曉煒也說，週日起在桃園市區一連協助談好3個新的連署站，聽聞該區有里長對轄內出租人「關切」，說隔壁鄰居都不希望吵吵鬧鬧，向屋主勸告「注意不要租給罷免團隊」，讓屋主感到有些恐懼，原來租個房子都得提心吊膽。

罷免第5選區立委呂玉玲的罷免支援站、市議員王珮毓服務處人員指出，農曆年後至今，服務處每天接到電話諮詢與現場民眾詢問二階連署何時開始？連署罷免藍委熱度依舊，50歲市民莊小姐表示，第一階段就有信心罷免呂玉玲的連署件數會過門檻，網路看到議員服務處也收連署書，便先就近詢問二階作業時間。

王珮毓表示，服務處協助連署收件也感受到連署民眾的貼心回饋，像過年時，助理自發性加班協助收件作業時，遇到印泥、印章有些問題，蓋出來的章都很模糊，後來有1名小姐送印章刷和印泥過來，原來是先前來連署的長輩回家告知這名媳婦，說服務處助理很認真在刷印章，因此請媳婦買一組新的送過來，還有1名阿伯趁助理專心協助鄉親連署書事項時，在桌上放了2盒兒童尺，要送給來服務處的小朋友，讓服務處很感動。

罷免第6選區立委邱若華行動發言人傑米表示，第一階段連署書送中選會後，至今陸續都有民眾詢問二階連署時間，位在大溪區的僑愛連署站固定站點持續在收二階段所需聯繫資料以及建立聯繫檔案，未來會發送細胞簡訊通知。

聯合罷免團隊收取連署書的最新時間地點資訊，可上網，或加入「桃汰立委 罷免OUT」罷免團隊LINE官方帳號查詢。

桃市公民團體「罷免魯明哲-壢拔魯蛋」團隊發起「台灣燈會罷免不缺席」行動，2/12起於燈會7處收二階意向調查。（取自臉書社團「罷免魯明哲-壢拔魯蛋，惡罷滾蛋!」）

「全力一擊．罷免涂權吉」這週連署收件處，改至楊梅區新農街134號。 （「全力一擊．罷免涂權吉」團隊提供）

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