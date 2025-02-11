李彥秀坦承有美國社會安全碼！ 苦苓驚呼「代誌大條」：只有4種可能

國民黨立委李彥秀近期身陷雙重國籍、美國房產爭議。（資料照）

2025/02/11 20:58

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委李彥秀近期身陷雙重國籍、美國房產爭議。針對是否持有綠卡的質疑，昨天（10日）她上節目接受專訪時宣稱「有社會安全碼不代表一定有綠卡」，被作家苦苓懷疑「不小心承認自己是美國公民」，直呼「事情鬧大了！」

前綠委高嘉瑜最近爆料李彥秀在中國三亞置產、在美國加州爾灣（Irvine）購置市值2億豪宅，之後再爆她不只在爾灣，富勒頓（Fullerton）也有一間豪宅，卻未進行財產申報，引發輿論譁然。高嘉瑜還指出，李彥秀在加州購置豪宅，還以「自住」名義申請節省稅金，懷疑李彥秀具美國公民身分或持有綠卡。

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針對綠卡質疑，李彥秀昨天接受媒體人黃光芹節目專訪時強調，這輩子從未申請過綠卡，社會安全碼是因時空背景下，赴美留學生都被要求一定要有的。有社會安全碼不代表一定有綠卡，當年赴美留學，美國政府要求留學生一定要有社會安全碼，才可以考駕照、申請銀行帳戶。

對此，苦苓今天（11日）在臉書發文，「李彥秀事情鬧大了！她自己公開承認有美國社會安全碼！依據美國法律，擁有社會安全碼只有4種可能，1是美國公民，2是持有綠卡者，3是持有工作簽證者，4是持有目前在學的學生簽證者，猜猜看李彥秀是屬於哪一種狀況呢？到底要說謊說到什麼時候？」

網友紛紛表示，「看來看去只可能是美國公民了」、「刪去法，3、4都不可能，只剩1、2囉，你要選哪個？」、「如果有雙重國籍，事情就大條，李慶安是一個案例」、「真的連罷免都不用了」、「老話一句，疑美是工作，移美是生活」、「露餡了」、「話說多了，終於露出馬腳啦！」

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