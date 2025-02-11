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    接見史瓦帝尼副總理 賴總統：持續協助史國興建戰略儲油槽

    賴清德總統今接見史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）。（總統府提供）

    賴清德總統今接見史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）。（總統府提供）

    2025/02/11 19:40

    〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）時指出，協助史瓦帝尼興建戰略儲油槽，是兩國之間至今最具規模的合作計畫，我們將持續推動。

    賴清德表示，感謝史瓦帝尼持續在各個國際場域支持台灣的國際參與，並請札杜莉返國後，向史王與王母轉達來自台灣的問候和感謝。台灣和史瓦帝尼的邦誼已經超過半世紀，在農業、經貿、教育、醫療等領域都緊密合作，其中，協助史瓦帝尼興建戰略儲油槽是兩國之間至今最具規模的合作計畫，我們將持續推動，也期待在各領域有更豐碩的合作成果。

    賴清德強調，台灣和史瓦帝尼都是愛好和平的國家，在國際情勢瞬息萬變，極權主義不斷擴張的威脅下，期盼未來兩國持續在國際上相互扶持，也為兩國人民的福祉繼續打拚。

    札杜莉則代表恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）、恩彤碧（Ntombi Tfwala）王母及史國人民致上誠摯問候，並感謝台灣對訪團的熱情歡迎，彰顯台史兩國堅實友好的情誼。回顧雙方夥伴關係的成果，台灣對於史國的協助展現在各個領域，興建戰略儲油槽計畫將於4月啟動，該計畫將重新定義史國的能源安全，其他如央行新總部大樓、電氣化計畫等合作計畫，也都顯示台灣對史國發展的遠見，展現兩國緊密的雙邊合作關係。

    札杜莉也祝賀賴總統將帶領台灣邁向新的高度，她說，恩史瓦帝三世國王親自出席賴總統的就職典禮，即展現史國對台灣主權、穩定及在國際舞台上合法地位的堅定支持，史國會堅定不移地與台灣站在一起。她強調，史國認同台灣捍衛國家主權、保護人民生命財產的理念，我們共同的敵人是貧窮及天災，期盼未來無論面對何種困難，兩國都能持續團結合作、並肩同行。

    賴清德總統今接見史瓦帝尼王國副總理札杜莉。（總統府提供）

    賴清德總統今接見史瓦帝尼王國副總理札杜莉。（總統府提供）

    賴清德總統今接見史瓦帝尼王國副總理札杜莉。（總統府提供）

    賴清德總統今接見史瓦帝尼王國副總理札杜莉。（總統府提供）

    賴清德總統今接見史瓦帝尼王國副總理札杜莉。（總統府提供）

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