吳春城改口壯世代協會別新增標案 黃帝穎：凸顯圖利心虛！

民眾黨立委吳春城。（資料照）

2025/02/11 22:31

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城力推的「壯世代政策及產業發展促進法」，其「壯世代」商標及家族企業政府標案，遭外界質疑違反利益迴避原則。日前吳春城發聲明稱，壯世代協會將不參與標案，但今天（11日）又改口稱是「建議」與他有關的單位，在其擔任立委期間不要新增中央政府的標案。律師黃帝穎直言，反而凸顯吳春城實質影響力，而且面對圖利指控感到心虛。

黃帝穎今天在臉書發文表示，「民眾黨立委吳春城今受訪改口辯稱『建議、拜託戰國策及壯世代教科文協會等相關單位，在他擔任立委期間不再新增中央政府的標案』，試圖降低被認定『實質影響力』風險。但比對吳春城日前聲明，吳稱壯世代協會將不參與政府機關標案。顯然，吳春城今改口辯稱『建議』，是為了自降對壯世代協會及家族公司的『實質影響力』，但這種改口，更顯圖利心虛。」

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他接著說：「壯世代圖利案被陸續揭發，吳春城先切割壯世代協會辯稱已辭去理事長，但正常協會未來發展應與吳春城無關，要否投標也是協會往後理事長決策，吳春城切割壯世代協會後，竟又聲稱協會未來不參與標案，明顯違反經驗法則，反而凸顯吳對壯世代協會仍具實質影響力。如今又改口稱『建議』，當然無助釋疑『圖利犯意』。」

「更明確的是，吳春城聲明放棄『壯世代商標章專利』，吳春城先切割家族公司，辯稱標案與其無關，卻聲明放棄家族公司的壯世代商標，但商標是公司資產，並非吳春城個人財產，吳春城竟可決定放棄公司商標，顯然與切割辯詞前後矛盾，反而自證吳春城對壯世代商標資產及家族企業具實質影響力，更足認吳推動壯世代立法及凍結預算等職權行使，自始有圖利犯意。」

最後黃帝穎指出，「最高法院大法庭裁定立委圖利要件涵蓋公職利益衝突迴避法，吳春城涉圖利配偶的壯世代公司及二等親利益，可處5年以上徒刑。」

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