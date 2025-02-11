鄭麗君接見 史瓦帝尼副總理札杜莉：我國立誓不會丟下台灣

史瓦帝尼副總理札杜莉（左）說，史台兩國建交迄今已逾半世紀，不論面臨各項挑戰，雙方都沒有拋棄彼此，史瓦帝尼也立誓不會丟下台灣。（行政院提供）

2025/02/11 19:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院副院長鄭麗君今（11）日接見史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）一行來訪。鄭麗君指出，史國是我國非常重要的友邦，台史兩國建交已超過半世紀，感謝史國多次在國際組織的場合上支持台灣、為台灣發聲，彰顯雙方深厚邦誼。札杜莉則說，史台兩國建交迄今已逾半世紀，不論面臨各項挑戰，雙方都沒有拋棄彼此，史國也立誓不會丟下台灣。

鄭麗君說，台史兩國持續在經貿、農業、醫療、教育等各方面深化合作，特別是「台史經濟合作協定」自2018年生效以來，讓兩國經濟合作更加密切，雙方投資與經貿皆有成長，更深化雙邊合作關係。

請繼續往下閱讀...

鄭麗君指出，副總理札杜莉長期關心婦女權益、推動性別平等，令人敬佩，這也是她長期關心的工作，期盼未來兩國能在此一課題上展開更多合作。她提到，台史兩國於2023年簽署「婦女創業小額信貸循環基金瞭解備忘錄」，幫助婦女創業、促進就業，而她20年前擔任行政院青輔會主委時，也曾推動婦女創業，提供優惠利率貸款，並邀請成功的女性企業家建立輔導網，陪伴正在創業的婦女，相信台史兩國將有很多相關推動經驗可以彼此交流。

鄭麗君說，她從政以來，見證了台灣在性別議題上的進展，例如推動「性別平等工作法」、「性別平等教育法」；簽署「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW），並制定公布「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」，正式將CEDAW國內法化；行政院也成立性別平等處來推動性別主流化政策，希望讓性別平等理念落實在各項政策之中。而各項推動性平的努力逐漸有所收穫，今年台灣女性立法委員比率已高達41.6％，為亞洲最高，很高興看到台灣女性能夠參與各項政治工作。

鄭麗君強調，賴清德總統上任後也提出相關性平政策，並由卓榮泰領導行政團隊努力推動，包含持續提升台灣女性的勞動參與率；精進托育與長照政策，讓家庭更平等，讓女性得以兼顧工作與家庭；縮減在職場上的性別薪資差距；鼓勵女性投入更多STEM（科學Science、技術Technology、工程Engineering、數學Mathematics）領域工作；以及鼓勵女性參與企業或政治部門的決策、領導角色，希望更進一步促進性別平等。

札杜莉致詞說，史台兩國建交迄今已逾半世紀，不論面臨各項挑戰，雙方都沒有拋棄彼此，史國也立誓不會丟下台灣。她強調，台灣是一個強韌發展的國家，許多國家都因台灣而受益，其中在醫療方面，台灣不僅捐贈史國許多先進醫療設備，更有許多台灣醫師在史國提供各項醫療服務，為全世界醫療服務做出許多貢獻，她為台灣感到驕傲。

札杜莉說，性別平等不僅關乎社會正義，也涉及人權、經濟發展及永續進步等重要議題，因此應確保所有人均能擁有相同的機會、權利及自由，以期打造性別平等的社會。而台史雙邊合作計畫，確實照顧到史國婦女、身障人士、兒童及長者等族群，並有效縮減該國貧富不均差距。未來兩國將持續鞏固外交邦誼，共同防治性別暴力、促進女性權益，並協助女性扮演重要領導角色。

行政院指出，今日訪賓一行尚包括史瓦帝尼王國副總理府社福官員姆卡蓓拉社（Nomvula Prudence Mkhabela）、庫馬蘿（Fezile Lihle Khumalo）、吉妮札（Fikile Sebenele Lukhele-Ginindza）等，由外交部主秘唐殿文及史瓦帝尼王國駐台大使蒙西比（Promise Sithembiso Msibi）陪同，前來行政院拜會鄭副院長，包括衛福部次長呂建德也在座。

行政院副院長鄭麗君接見史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）一行人。（行政院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法