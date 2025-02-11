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    辜嚴倬雲辭世 汪道涵之子、上海台辦官員來台弔唁

    陸委會今日表示，已專案同意前海協會會長汪道涵之子汪致重夫婦，以及上海台辦副主任王立新等共5人來台弔唁辜嚴倬雲。 （資料照）

    陸委會今日表示，已專案同意前海協會會長汪道涵之子汪致重夫婦，以及上海台辦副主任王立新等共5人來台弔唁辜嚴倬雲。 （資料照）

    2025/02/11 18:33

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕前海基會董事長辜振甫遺孀、前婦聯會主委辜嚴倬雲本月4日辭世，享嵩壽105歲。陸委會今日表示，已專案同意前海協會會長汪道涵之子汪致重夫婦，以及上海台辦副主任王立新等共5人來台弔唁。

    陸委會指出，有關中方人士來台弔唁辜老夫人，該會基於尊重家屬意願，已會同內政部移民署及海基會，專案同意前海協會會長汪道涵之子汪致重夫婦，及上海台辦副主任王立新等共5人來台弔唁。中方相關人員於今日抵台，完成弔唁後已於今日返回上海。政府全程配合家屬要求，提供必要協助。

    中國國台辦發言人朱鳳蓮5日晚間已指出，「驚悉辜嚴倬雲女士辭世，我們深感悲痛。海峽兩岸關係協會已向辜嚴倬雲女士家屬致唁電」。辜嚴倬雲堅持「九二共識」，積極促進兩岸交流，「我們對辜嚴倬雲女士辭世表示沉痛哀悼，向其家屬致以深切慰問」。

    朱鳳蓮也稱，辜嚴倬雲女士承繼家學，致力弘揚中華文化，長期參與兩岸各領域交流合作，曾陪同辜振甫先生參加「汪辜會談」、「汪辜會晤」，為推動兩岸關係改善、發展作出積極貢獻。

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