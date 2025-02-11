選罷法覆議遭否決 民進黨：在野怕被罷、民意將反撲

行政院對罷免連署加嚴的「公職人員選舉罷免法修正案」提出覆議，立法院今（11日）上演表決大戰，最終以60票對51票否決覆議案。（記者劉信德攝）

2025/02/11 18:13

〔記者陳昀／台北報導〕行政院對罷免連署加嚴的「公職人員選舉罷免法修正案」提出覆議，在立法院被藍白聯手否決；民進黨批評，在野黨無視各地罷免四起的聲浪，一意孤行，如此漠視民意、剝奪人民權利的威權作為，就是因為怕自己被罷免，此舉最終將受到民意的反撲與制裁。

民進黨發言人戴瑋姍指出，選舉、罷免是民主國家賦予人民的「直接民權」。對於修法設下需附身分證的連署門檻，過去立法院民眾黨團總召黃國昌與多位國民黨立委都曾表達反對，質疑這是阻礙人民行使直接民權，甚至可能造成個資外洩等問題，何以現在卻打臉過去的自己，反其道而行為罷免連署提高門檻？

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「可能答案只有一個，他們擔心自己被罷免！」戴瑋姍說，行政院針對選罷法修法所提出覆議的理由之一，就是「修法直接適用本屆立委，違反國民主權、利益迴避及公平正義」，藍白立委不僅沒有利益迴避，當初強行通過修法，現在更直接否決行政院的覆議案，根本擺明就是「不演了！」

戴瑋姍表示，就在覆議案被否決的同時，正好發生由國民黨報復式發起的新北市罷免立委蘇巧慧連署提案，有民眾被冒名連署的案例，國民黨發起的報復罷免提案被自己的修法打臉，這是何等的諷刺？

戴瑋姍強調，賴總統昨日才召集完五院院際協調會商國政，當大家都期盼和解的橄欖枝送到國會能獲得善意回應時，藍白多數主導的國會，再次讓大家的期盼落了空。她呼籲藍白好好審視當今的民意，勿再錯判情勢，不僅會害了自己，更會讓台灣繼續內耗，阻礙國家進步。

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