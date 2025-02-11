揭洪孟楷積極護航「壯世代」 張育萌：罷免洪孟楷就是罷免吳春城

張育萌指控洪孟楷（見圖）護航吳春城的壯世代。圖為洪孟楷今天上午在立院國是論壇發言。（記者劉信德攝）

2025/02/11 18:58

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城力推「壯世代政策及產業發展促進法」三讀通過，但其「壯世代」商標及家族企業政府標案遭外界質疑違反利益迴避原則，爭議持續延燒。世代共好協會理事長張育萌今天（11日）再揭露國民黨立委洪孟楷護航吳春城的壯世代，直言吳春城雖然是不分區立委無法罷免，但下架洪孟楷就是下架吳春城，洪孟楷如果無法出來回應質疑，被罷免剛好而已！

張育萌今天在臉書發文，「吳春城要在立法院直銷壯世代，只靠自己是行不通的。除了排案的召委蘇清泉，他還找到誰呢？首先，去年立委上任後2個月，吳春城就在立法院成立次團體『壯世代政策及產業發展促進會』，當時國民黨的代表是洪孟楷。洪孟楷是國民黨團書記長，他像吃到吳春城的口水一樣，硬把萬物拿來『壯』。洪孟楷說，他倡議要成立『運動發展部』很久，運動發展中很重要的一項，就是希望『壯年樂活』，也就是『從8歲到88歲都有健康的身體』。洪孟楷說這跟『壯世代』理念不謀而合，所以他支持壯世代，這段發言是什麼牽強的鬼轉？」

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「再來，去年下半年，蘇清泉每次當召委，就狂排『壯世代專法』。排案後，洪孟楷就加入助攻，成為『壯世代專法』的國民黨主連署和提案人。初審的時候（2024/10/24），蘇永富處長（行政院內政衛福勞動處）一直強調『壯世代有超過13%的失能者』，所以真的不能訂一個『壯世代專法』就把 55歲以上的人都劃進來。洪孟楷問說，『處長，你有沒有看過，有媒體報導上街頭遊行，51歲的老翁也站出來了！』洪孟楷覺得這樣的新聞報導『怪怪的』，他覺得如果體態保持良好、身體健康、肌力夠，連71歲的人都不一定可以稱老翁，所以他要行政院提『壯世代專法』的版本。」

「第三，2024年11月6日，明明是教文委員會在開『少子女化加劇私校退場』的公聽會，洪孟楷硬跑去直銷壯世代。洪孟楷說，『跟各位先進報告，同個時間8樓的衛環委員會今天開的是壯世代的公聽會』，然後硬要問討論少子化和私校退場的專家們說『壯世代是什麼？』現場沒人回覆，他就自問自答開始講說『台灣準備進入超高齡社會……』」

「第四，今年1月6日，黨團協商上，民進黨團希望不要讓『壯世代』（55歲以上）跟原本『老人』定義（ 65 歲以上）重疊，所以提出把壯世代改成『45到65歲』。結果洪孟楷就跳出來反對，『如果45歲以上，哇，那在場都是壯世代了，我再3、4年也壯世代了』。洪孟楷還反問，『那65歲以上叫什麼？初老壯世代？』拜託洪孟楷委員讀點書，我國『老人』的定義就是65歲，所以過去才會有65歲強制退休的規定。你只要用法規資料庫查一下《老人福利法》，就不會都到三讀前一天了，還問出這種天兵問題。」

「最後，『壯世代專法』還是照吳春城和洪孟楷的想法過了，搞出一個『55歲以上而且沒有年齡上限』的惡法。直到吳春城事跡敗露，農曆年前被抓包『壯世代社會企業』註冊了10種『壯世代商標』，『壯世代協會』還標『勇壯城』標案，民間出現『廢除壯促法』的呼聲。這時候，連吳春城年前都神隱，洪孟楷竟然跳出來幫忙吳春城叫陣說廢除壯促法是『以人格毀滅的手法來抹黑在野陣營』。洪孟楷，你為什麼這麼急啊？為什麼甘願為涉嫌圖利的『壯世代』護航？」

張育萌接著質問洪孟楷，「很少人知道，吳春城之前找了一群住林口的名人發起一個『林口會』，互相邀請好友加入。洪孟楷是林口的立委，跟吳春城搭上線。洪孟楷委員，去年『壯世代專法』初審前，你有沒有跟吳春城委員吃烤肉？有沒有談到『壯世代』？就這麼剛好，去年休會（8月）吃飯，下半年開議後，『壯世代』排案初審、再從衛環委員會一路到教文委員會，洪孟楷委員都幫『壯世代』說話，連最後黨團協商也助攻。吳春城這傑出的一手，單靠自己可做不到。洪孟楷這種護航『壯世代』的立委，如果沒辦法說清楚、講明白，被罷免真的只是剛好而已。」

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