選罷法覆議案遭藍白封殺 民進黨團：自掘墳墓為罷免添柴火

選罷法覆議案遭否決，立法院進黨團總召柯建銘與幹事長吳思瑤等人舉行「藍白亡台滅國、藍白只會騙騙」記者會。（記者劉信德攝）

2025/02/11 18:31

〔記者謝君臨／台北報導〕選罷法覆議案立法院今天（11日）行投票，藍白挾人數優勢以60比51票否決。對此，立法院民進黨團柯建銘說，將聲請釋憲及暫時處分，這是「標準配備」。民進黨團幹事長吳思瑤則痛批，眼前的表決贏，不是贏，民意最終制裁才是真正的輸贏，藍白無異是自掘墳墓，為大罷免浪潮自添柴火。

民進黨團於覆議案表決後舉行記者會，柯建銘說，藍白聯手亡國賣台，要把台灣送給中國，台灣人民如何選擇應該很清楚。早在選前他在新竹演講時就說，國會沒過半將來所有法案都會改回來，總預算不會過，今天就發生這件事。

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柯建銘指出，「立法院長韓國瑜昨天參加五院院際調解時，講什麼鬼話，叫我們不要罷免，這什麼話，是你們先罷免我們的，我們是反罷免，國民黨選前早已謀定此局，選後六四盤，他覺得自己永遠是六四盤，所以（國民黨團總召）傅崐萁才會講說要『讓民進黨找不到人當官』，表情志得意滿。」

「藍白只會騙，我們講什麼他就亂講。」柯建銘說，勇者無懼、仁者無敵，他置生死於度外，視死如歸，他的家人遭恐嚇，每個人的名字都寫出來，當然他們最危險，但他相信「台灣人民全部和我們站在一起，對立面只有62席藍白立委，答案很清楚。已經到了大騙局的時刻，非罷不可，藍白將會出現大逃亡潮。」

民進黨團幹事長吳思瑤說，選罷法覆議案投票結果60比51，民進黨票票入匭，我們堅持和民意站在一起，恪遵憲法；反觀藍白，大家可以觀察後續的大逃亡潮。投票結果證實，藍白依舊執迷不悟、惡僕欺主，「眼前的表決贏，不是贏，民意最終制裁才是真正的輸贏。藍白無異是自掘墳墓，為大罷免浪潮自添柴火。」

對於覆議案後是否提釋憲，柯建銘說，這是「標配」，包括向憲法法庭聲請暫時處分及釋憲，都是標準配備，程序上和之前的「國會擴權法案」一樣。柯也盛讚吳思瑤是「女版柯建銘，比我還強！」

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