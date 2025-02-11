賴清德邀五院院長會商國政 蔡壁如：為失控的大罷免擦脂抹粉

蔡壁如罵賴清德邀五院會商是演猴戲。（擷取自蔡壁如臉書）

2025/02/11 17:51

〔記者歐素美／台中報導〕總統賴清德昨邀請五院院長入府會商國政，蔡壁如今天發文批賴清德面對現今政治僵局仍堅持演猴戲，五院會談不過是其亮刀前的最後偽裝，試圖為失控的大罷免擦脂抹粉。寧願大費周章演一場五院會談，也不願高喊一句停止罷免，其司馬昭之心，天下皆知。

總統賴清德昨召集五院院長會商國政，盼化解藍綠僵局。蔡壁如今天中午在臉書發文，喊話「賴清德別搞錯方向」，朝野在院際會議上各打禪語，佛法奧妙精深。但凡人坐在火車上，只能眼看著火車就要對撞。

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蔡壁如說，一個政黨就是要有理念要有實踐。她過去一直呼籲「大和解2.0」，現在的僵局，難道是院際之間的僵局嗎？除立法院之外，其他四院都是總統提名任命，每個人都奉行賴清德的意志。院際協調就只是一場戲，執政者從不反省檢討，到現在仍然在政治盤算。真有誠意，何不出面宣布停止荒謬的大罷免，讓國家社會能真正休養生息。

蔡壁如說，政治家應以蒼生為念、找回自己的良心。賴清德寧願大費周章演一場五院會談，也不願高喊一句停止罷免，其司馬昭之心天下皆知。這社會唯有和解，國家才能安定繁榮，民眾黨一定是最重要的一股力量！

網友對此則怒轟蔡壁如「妳的大和解2.0是在哈囉嗎？」，「罵別人耍猴戲，然後又要他跟妳和解，這是什麼邏輯」、「自己啥段位不清楚嗎」、「政治不難，推給民進黨賴清德就好」、「妳作為弱勢一方是沒有立場來談和解的」；還有人批評「先秤秤自己是哪種咖？」；「提大和解咖啡2.0，也需要人家願意喝，否則狗吠火車」；「妳的策略不就是先和解，再反制嗎？TMD賴清德都知道妳要反制了，還跟妳和解個屁？妳再談一次大和解就會被笑一次，懂不懂？」

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