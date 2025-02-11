辭立委止血？ 吳春城嘆「不如歸去」：擔心民眾黨是否受傷

民眾黨立委吳春城中午接受政論live直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪。（中午來開匯節目提供）

2025/02/11 16:51

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城力推「壯世代政策與產業發展促進法」，但其「壯世代」商標及家族企業政府標案遭疑違反利益迴避，北檢更已主動簽分「他字案」偵辦。吳春城今日受訪時說，他心裡有個聲音是「不如歸去」，並強調自己不在乎利益，而是擔心民眾黨是否受到傷害；另，民眾黨中評會主委李偉華證實，中評會近日已將此立案正在調查中。

吳春城中午接受「CNEWS匯流新聞網」政論live直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪。針對受否想過自請送交中評會審理或請辭立委？吳春城說，從事件發生之後，他都沒意見，黨內要怎麼處理，自己隨時在跟黨部保持聯繫，也會把報告給他們，任何質疑他都願意坦然接受。

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「我心裡有個聲音是『不如歸去』！」吳坦言，「壯促法」已經過了，美好的一仗已經打過了，這也影響到他的生涯規劃，畢竟這本來就是他退休後的職志，沒想到這麼快就能完成。民進黨立委吳思瑤推動「青年基本法」、時任民進黨立委鄭麗君也力推文化基本法，她們4年都搞不過，自己沒想過壯促法這麼快就完成三讀程序。

此外，吳春城提及，當他一被民眾黨提名擔任不分區立委後，家族企業的業務立即縮水15%，因為公司主要顧客都是外商，而外商又是最怕與政治沾上邊，所以家人都罵他。吳強調，因壯世代而引起的風暴及危機，對他來說已超出人類可以處理的狀況，更擔心100多名員工的生計受影響。

吳春城重申，對於壯促法，或許有瑕疵但問心無愧，他不在乎權益、利益，「我在乎的是民眾黨是否會受到傷害、壯世代後續該怎麼辦，以及我受苦受難的家人。」

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