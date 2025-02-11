選罷法覆議案遭否決 翁曉玲：二階連署就該附身分證 避免不公平競爭

對於選罷法新舊法銜接的適用問題，國民黨立委翁曉玲表示，既然新法已經公布了，在第二階段要正式開始進行連署的時候，應該就要附上身分證。圖為國民黨團首席副書記長羅智強、立委牛煦庭、翁曉玲11日舉行「再怎麼野蠻也不能拿分屍案搞鬥爭?!」記者會。 （記者劉信德攝）

2025/02/11 15:57

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院今天進行「公職人員選舉罷免法修正案」覆議案投票，藍白兩黨挾人數優勢否決覆議案。對於新舊法銜接的適用問題，國民黨立委翁曉玲表示，既然新法已經公布了，在第二階段要正式開始進行連署的時候，應該就要附上身分證，這才符合行政程序法和法理上的程序重新原則，避免在連署上造成不公平競爭的狀況。

對於新舊法適用問題，翁曉玲表示，她個人的見解和中選會不一樣。中選會做了一個奇怪的解釋，只要是在新法公布之前已經提出的罷免案，之後在第二、第三階段全部都是適用舊法，也就是不需要檢附國民身分證。這會造成一個問題，也就是在新法公布之後才提案和連署的人，他們就必須檢附國民身分證，這會在連署上造成不公平競爭的狀況。

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翁曉玲表示，當然新法通過後才提出罷免案當然要完全適用新法規定，但在舊法還沒施行之前就提出的罷免案，她認為在第一階段提議的連署人不用檢附國民身分證，但既然新法已經公布了，在第二階段要正式開始進行連署的時候，是應該要附上身分證，這才符合行政程序法和法理上的程序重新原則，這也可以讓後面所提案的罷免人進行更大規模的連署時，起跑點是公平一致的。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，覆議案已經被打掉了，現在就看賴清德總統什麼時候公布選罷法讓它正式生效上路。身分證加嚴版選罷法本來就是非常正當的修法，是要讓罷免連署做更真實的查對，比照總統選舉連署附身分證影本，這麼簡單也是有相關法制參照的法案，民進黨表決輸了再拚覆議，尊重民進黨提覆議。

羅智強強調，歷次的民調對於應該要滿足真實查核、附上身分證影本的法案修正，大部分的民調都是支持的，要按照該有的真實查對的程序原則來進行符合民意的修法，希望民進黨能夠順應民意。

對於民進黨立委蘇巧慧質疑她的罷免連署是國民黨抄名冊，羅智強表示，民進黨最要檢討的是誰都出第一顆石頭？沒有制衡就沒有民主，台灣人民對於柯建銘、民進黨直接號召全國大罷免這件事，是感到非常不認同的，任何國家好好的為什麼要搞這麼對立，這就是一個黨專政的陽謀，民進黨把國民黨立委罷光了，這就是一黨專政，「請問跟老共有什麼差別？民進黨告訴我啊！」

羅智強呼籲，不要低估人民的智慧，民主制衡擁護的力量在集結當中，今天有一些團體為了不要讓民進黨專橫，破壞台灣得來不易的民主制衡，就會有一些相關的罷免提案在進行當中；至於過程中有什麼樣的一些情況，他相信不管是罷免綠委或其他立委，相關團體都會有自己的步調和相應的說明。

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