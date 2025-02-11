爆料蔡壁如插手京華城案贏官司 洪健益：法官認證陳述內容

民進黨台北市議員洪健益去年出示朱亞虎，於2017年7月21日寫給時任台北市市長室主任蔡壁如的親筆陳情信。（擷取自蔡壁如臉書、記者方賓照攝；本報合成）

2025/02/11 15:43

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員洪健益去年9月指控台中市府顧問、前民眾黨立委蔡壁如涉及京華城弊案，蔡壁如則對此提告，如今台北地方法院民事簡易判決出爐，遭台北地方法院駁回，等同蔡壁如告輸洪健益。洪健益則強調，法官證實他的資料來源、所陳述的內容沒錯，呼籲蔡壁如應該向他道歉。

洪健益受訪表示，從頭到尾他都不認為官司會輸，蔡壁如是基於自己有台階下，代表已對民進黨的洪健益提告，無非是要保留自己的政治溫度，但這樣浪費司法資源，明知道告不成都還要告，認為十分不可取。

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洪健益強調，他從頭到尾都沒錯，錯的是蔡壁如，不必為了轉移焦點而嫁禍於他，沒必要玩這一套，且他的資料來源、所陳述的內容還獲法官的認證，皆沒有錯，也證實蔡壁如錯了，「應該要向我道歉，欠我一個公道及道歉！」

蔡壁如受訪回應，這個判決沒辦法證明洪健益有誣陷她，不代表洪健益胡說八道是對的、可以這樣胡說八道，不要得了便宜又賣乖。

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