長老教會聲明 籲國會為民喉舌汰除不適任民代與首長

台灣基督長老教會對當前國會亂象，發布聲明呼籲，堅守民主，國會應為民喉舌，支持人民汰除不適任民代與首長等。（圖取自長老教會臉書）

2025/02/11 15:47

〔記者吳柏軒／台北報導〕近期國會失序與混亂，關心自由、民主與人權的台灣基督教長老教會深感憂慮，為此發出聲明，呼籲全國人民應認清中共威脅，團結一致避免外部勢力滲透，支持汰除不適任民代及縣市首長，國會民代則應為民喉舌、政黨不該綁架立委，應尊重各委員會專業審查，重大法案應確實記名投票落實責任政治等。

長老教會指出，立足台灣160年，一向秉持維護公義、促進和平的信仰立場，但共產中國對台灣的野心與敵意未消，文攻武嚇、滲透分化，台灣內部也存在著中國代理人，不惜毀憲亂政，引發社會撕裂與人民不安，台灣社會的信任基礎正逐漸被摧毀，民主機制也因近日紛亂持續倒退。

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長老教會認為，最近立法院從修改組織法，擴大立院權力，破壞權力分立原則，被大法官會議宣告違憲，卻以報復心態修改憲訴法，阻止憲法法庭的正常運作，在懼怕民意反撲下更加嚴選罷法，2025年度總預算審查過程中，非理性地放棄實質審查，以統刪方式羞辱行政部門，罔顧人民福利，漠視國家安全。

面對國會的失序與混亂，造成人民的苦難與不安，長老教會深感憂慮，提出呼籲以下，包含：堅守民主與自由的核心價值，同時提醒國人應認清共產中國對台灣的威脅，人民理應團結一致，避免內部衝突成為外部勢力滲透的契機。

也呼籲促進社會公義與和解，各界以對話代替對立，尋求台灣與人民最大利益；同時維護人民權利，包含選舉、罷免、創制、複決等，面對國會意圖限縮人民權利，長老教會支持人民善用民主權利，汰除不適任民代及縣市首長等公職人員。

長老教會對國會更呼籲，國會的民代是人民選出，為民喉舌，以全民利益為優先，政黨不應濫用黨紀綁架立委，國會也要尊重各委員會專業審查，不要草率逕付二讀，並落實責任政治，重大法案確實記名投票等。

長老教會引箴言14章34節：「正義使國家強盛；罪惡是民族之恥」，呼籲全台人民及朝野政黨秉持信心與希望，繼續努力建設一個自由、民主、和平與公義的台灣。#

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