李彥秀要蒐證提告 溫朗東：明告發李在中州科大人口販運案圖利罪

名嘴溫朗東。（資料照）

2025/02/11 15:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴溫朗東指國民黨立委李彥秀關說中州科大人口販運案，必須重啟調查。李彥秀則反擊，稱溫朗東是不實指控，將在最短的時間內蒐集事證，對溫朗東提出告訴。

溫朗東則連發2篇貼文回擊，第一篇貼文怒嗆「好膽別走，放馬過來！李彥秀立委期間涉入烏干達學生人口販賣，2019年8月14日下午3點在立法院找外交部開協調會，導致原本卡關的留學生簽證，後續變成放行16人。案情在彰化地方法院刑事判決113年度訴字第231號、彰化地方法院刑事判決111年度訴字第1074號有明確記載，我就等妳來告，讓檢察官重新查證妳們是如何在人口販賣上扮演關鍵角色。」

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溫朗東在第2篇貼文中表示「直球對決！明天早上8點半我將前往北檢，具狀告發李彥秀及其助理、辦公室主任在中州科大人口販運案中，涉犯貪污治罪條例中圖利等罪。」

李彥秀今日受訪時稱，不論是法院的判決，以及外交部的說明都已經寫得非常清楚，她辦公室同仁是以「證人」的身份前往作證，與中洲科大違法招生打工完全沒有關係，對於溫朗東在政論節目以及個人臉書，不斷以不實指控影射抹黑她，不僅影響公眾利益，也傷害她名譽，她絕對不會姑息，也絕對不會退讓，將在最短的時間內蒐集事證，對溫朗東提出告訴。

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