稱家族企業標案合法！ 吳春城：建議戰國策、壯世代協會別再接中央標案

民眾黨立委吳春城今日表示，取得相關標案時都符合「公職人員利益衝突迴避法」並無不法。（資料照）

2025/02/11 15:05

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城力推「壯世代政策與產業發展促進法」，但其「壯世代」商標及家族企業政府標案遭疑違反利益迴避。吳春城今日表示，取得相關標案時都符合「公職人員利益衝突迴避法」並無不法，並強調他會建議、拜託戰國策及壯世代教科文協會等相關單位，在他擔任立委期間不再新增中央政府的標案。

吳春城中午接受「CNEWS匯流新聞網」政論live直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪，吳指出，據同仁幫他統計，壯世代爭議爆發的第一週起，他的網路聲量1日高達3萬則；太陽花學運的時候1日才2萬則，「我個人超越太陽花，現在雖然風頭降低，但民進黨還是不放過我。」

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針對為何要拖到爆發爭議後，才將「壯世代」商標註銷？吳春城解釋，他在推動法的過程就很清楚，根據「商標法」規定，當名詞成為「通用名詞」就不能當專利；因此，他早知當「壯促法」通過後該商標就會自動生效，不去申請註銷也會自動廢止。

至於他在壯世代教科文協會擔任理事長，協會又拿嘉義市府標案，吳春城則說，他在擔任立委期間，沒有拿任何中央政府的標案，況且該標案是3年的延續案，也不是他任立委後才產生的案子，「我當立委有關職權所及之處，沒有任何案子！」

吳春城認為，很多人本就是協會理事，當了立委後雖然辭掉，仍標到很多案子，迴避後反而有更多利益，但他沒有利益，何來迴避？按「公職人員利益衝突迴避法」來說，最重要的是結果論，就是結果有無得到利益。

主持人追問，吳的家族企業爆米花數位資訊股份有限公司，為何在吳擔任立委後，仍接衛福部、法務部的標案，是否有涉及利益衝突？吳春城說明，按照「公職人員利益迴避相關法」規定，二等親只要是合法公開招標且有依規定聲明，都是合法的。

不過，主持人不滿地痛批，民眾黨的標準有這麼low嗎？法律只是最低標準，「那你怎麼質詢法務部、疾管署，因為你太太的企業有拿標案，那質詢時到底是要護航還是重批？」

吳春城回應，他有沒有針對這些標案，與政府部門有任何的接觸、關照等，請這些部會舉出來，如果能舉證出來他立刻離職。他也強調，由於他在戰國策等相關企業都沒有職位、持股，也辭去協會理事長，現在只能建議、拜託、懇求他們，能考量自己的處境，在他擔任立委期間，不再新增中央政府所屬標案。

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