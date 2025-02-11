台南「反惡霸」獨缺陳亭妃？ 陳臉書貼文：團結聲援反惡霸

民進黨台南市立委林俊憲、王定宇、郭國文、林宜瑾、賴惠員今天合開記者會，獨缺陳亭妃。（記者羅沛德攝）

2025/02/11 15:31

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨台南市立委林俊憲、王定宇、郭國文、林宜瑾、賴惠員今天合開記者會，批評國民黨發動「報復式罷免」，也令人質疑其連署的真實性，台南6席立委當中獨缺陳亭妃未出席。陳亭妃透過臉書表示，雖然未被邀請參與記者會，但仍然要聲援所有遭到國民黨操作罷免的民進黨立委。

林俊憲、王定宇等人今舉行記者會，指國民黨突襲式遞交兩人罷免提議書，但在地方從未看到連署站和宣傳，突送件幾千份，是否涉違選罷法、偽造文書等罪責，籲請選委會及檢調單位嚴查，也呼籲國民黨台南市黨部主委謝龍介出面清楚說明。但記者會上未見到同為台南立委的陳亭妃。

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陳亭妃以「團結．聲援．反惡霸」為標題貼文指出，雖然今天沒有被邀請參與記者會，一起反對國民黨黑箱罷免林俊憲、王定宇委員，「但是亭妃仍然要聲援所有遭到國民黨操作罷免的民進黨立委，在完全沒有設罷免連署站的情況下，突然跑出數千份聯署書，把台南人的民意視為無物，把民主機制當成政治鬥爭工具，亭妃絕對譴責這種行為」。

陳亭妃表示，「今天立法院覆議要表決《選罷法》，除了聲援民進黨立委，我們更要化為實際行動，團結堅決反對惡法，還給台灣一個乾淨的民主體制」。

王定宇則在貼文底下留言表示，「謝謝亭妃，一起加油！」

立委陳亭妃透過臉書表示，雖然未被邀請參與記者會，但仍然要聲援所有遭到國民黨操作罷免的民進黨立委。（圖擷取自陳亭妃臉書）

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