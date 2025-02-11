綠委提廢壯促法 吳春城：壯世代定義當初由柯建銘所定

民眾黨立委吳春城。（資料照）

2025/02/11 15:10

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城力推「壯世代政策及產業發展促進法」三讀通過，遭外界質疑違反利益迴避原則，台北地檢署已主動簽分「他字案」偵辦。民進黨數個立委今日已提案廢止「壯促法」將於開議後送出，呼籲藍白立委不要再擋。吳春城今日說，這個法不是吳春城法案，而是行政院版本，並強調該法第二條對壯世代的定義還是民進黨團總召柯建銘定的。

吳春城中午接受「CNEWS匯流新聞網」政論live直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪，針對綠委提案廢止「壯促法」，將在25日開議後將送出提案，吳春城指出，這個法不是吳春城法案，而是叫做行政院版本。

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吳進一步說明，本法的立法程序完整，先經過2次公聽會、上百位學者參加以及8個部會次長都有參加與發言；再者，又歷經兩次委員會審查、兩次黨團協商，政務委員陳時中也督導跨部會小組研議，行政院扮演相當吃重的角色。

此外，針對該法第二條「壯世代，指55歲以上有工作能力及意願之國民。」吳春城透露，這句的定義是由民進黨團總召柯建銘定義的，民進黨立委可以打壓吳春城，但是不要打壓這個法，更不要做世代對立。

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