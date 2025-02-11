為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    綠委提廢壯促法 吳春城：壯世代定義當初由柯建銘所定

    民眾黨立委吳春城。（資料照）

    民眾黨立委吳春城。（資料照）

    2025/02/11 15:10

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城力推「壯世代政策及產業發展促進法」三讀通過，遭外界質疑違反利益迴避原則，台北地檢署已主動簽分「他字案」偵辦。民進黨數個立委今日已提案廢止「壯促法」將於開議後送出，呼籲藍白立委不要再擋。吳春城今日說，這個法不是吳春城法案，而是行政院版本，並強調該法第二條對壯世代的定義還是民進黨團總召柯建銘定的。

    吳春城中午接受「CNEWS匯流新聞網」政論live直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪，針對綠委提案廢止「壯促法」，將在25日開議後將送出提案，吳春城指出，這個法不是吳春城法案，而是叫做行政院版本。

    吳進一步說明，本法的立法程序完整，先經過2次公聽會、上百位學者參加以及8個部會次長都有參加與發言；再者，又歷經兩次委員會審查、兩次黨團協商，政務委員陳時中也督導跨部會小組研議，行政院扮演相當吃重的角色。

    此外，針對該法第二條「壯世代，指55歲以上有工作能力及意願之國民。」吳春城透露，這句的定義是由民進黨團總召柯建銘定義的，民進黨立委可以打壓吳春城，但是不要打壓這個法，更不要做世代對立。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播