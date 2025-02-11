罷免藍委成公民運動 學者：藍白不過半「可避免極端法案」

前聯電董事長曹興誠。（資料照）

2025/02/11 14:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全國掀起罷免潮，各地民團送交中選會第一階段連署書要罷免國民黨立委，前聯電董事長曹興誠更擔任罷免徐巧芯的領銜人。對此，台灣教授協會會長陳俐甫今日受訪表示，曹董當領銜人，可重挫反罷免聲勢。罷掉幾席國民黨立委後，讓藍白相加不過半，政黨協商才有空間，國會才能有所改變，可避免極端化法案。

陳俐甫指出，曹興誠是企業家，也是中華民國派，不是綠的，由曹擔任罷免領銜人，可以重挫反罷免聲勢。國民黨想將罷免操作成藍綠對抗，無視公民社會聲音，曹出馬可鬆動松信區被操弄成藍綠對決。

請繼續往下閱讀...

據分析，在松信區有眷村外省老伯伯出來連署罷免徐巧芯，反映藍營人士對徐的不滿，藍營內部也有霸徐勢力。其次，罷免領銜人是曹興誠，中華民國派、中間選民會願意出來響應，加上獨派群眾對徐的仇恨值本來就高，三股力量都想罷免徐巧芯。

陳俐甫談及，其實民進黨中央至今未對大罷免表態，黨主席、秘書長都未表達立場，只有幾個民進黨立委及黨團總召柯建銘表態支持，就連民進黨台北市黨部都沒出面響應，現在的罷免行動完全是公民團體在主導。

此外，藍白通過許多倒行逆施法案，例如「憲法訴訟法」、「財政收支劃分法」等修正案，甚至大量刪除、凍結中央政府總預算，讓國家動彈不得，也將選罷法修惡，提高罷免門檻，人民對國會的失望感大增。

據觀察，去年開始藍白丟出很多亂台法案，很多罷免團體去年5、6月就開始準備罷免，只因立委就任未滿1年不能提出，今年2月滿1年後，許多民團就傾巢而出，紛紛當領銜人要罷免國民黨立委。

陳俐甫提及，大家去年本來還在觀望，沒想到藍白變本加厲提案，黃國昌咆哮的音量越來越大聲，傅崐萁越來越強硬，立法院長韓國瑜幾乎跛腳，韓完全對傅崐萁沒轍，更不像王金平當院長時能一言九鼎。

陳俐甫說，當民眾認為這屆立法院沒救了，罷免就成最主要選項，要讓國會結構改變，就須換掉幾席立委。引發全國大罷免，乃因去年下半年是預算會期，藍白有太多奇怪砍法，砍到連影視圈都跳出來反對。甚至行政院全國聯合服務中心業務費也被砍，中部聯合服務中心只剩7萬元，連租屋補助預算11月就沒了，各行各業都受影響，民眾當然要站出來罷免。

他強調，學界主張大罷免，罷掉幾席國民黨立委後，若藍白相加不過半，才能發揮國會協商功能，因為現在傅崐萁、黃國昌、柯建銘協商，永遠都是藍白「2打1」，永遠不會有結果。罷掉幾席藍委後，以後才有協商空間，立院通過的法案也不會極端化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法