選罷法覆議案遭藍白聯手封殺 吳思瑤：國民黨區域立委怕了？

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/02/11 15:45

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕行政院對罷免連署加嚴的「公職人員選舉罷免法修正案」提出覆議，立法院今（11日）上演表決大戰，藍綠皆祭出甲級動員因應。國民黨和民眾黨立委挾人數優勢，以60票對51票否決覆議案。對此民進黨立院團幹事長吳思瑤表示，國民黨區域立委怕了？躲起來了？

吳思瑤在臉書PO文表示，《選罷法》覆議案，行政院卓院長被藍白拒絕而無法到立院報告備詢，代表藍白心虛作祟，不敢上質詢台辯論PK直球對決，所以各政黨推派代表，每位5分鐘的發言，就是覆議案前最終的意見闡述，非常重要，但看看3黨推派的代表：國民黨都派不分區：謝龍介、吳宗憲、翁曉玲；民眾黨：張啟楷（白8席都是不分區）；民進黨：吳思瑤、張宏陸、沈伯洋。

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吳思瑤指出，這說明一件事，國民黨區域立委都畏首畏尾、心虛理虧、噤聲低調，沒人敢上台為惡修《選罷法》「沒收民權」「與民意對幹」的惡行辯護，民進黨的吳思瑤與張宏陸身兼幹部及召委身分，善盡職責沒有打折。即使我倆被國民黨鎖定惡罷，但我們不會唯唯諾諾逃避面對，我們理直氣壯為民權發聲。

吳思瑤續指，民進黨51戰隊，包括已經被鎖定報復性罷免的13位民進黨立委在內，我們共同的選擇，是勇敢接受人民的recheck，人民的recall趨使民代謙卑反省，而不是傲慢對抗，誰在怕？誰在躲？誰在敢做不敢當？

吳思瑤直言，國民黨區域立委不敢上台直球對決，但稍後的「記名投票」誰也躲不掉！投票贏不是贏，贏得社會民心才是贏！

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