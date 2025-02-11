曹興誠罷免藍委 國民黨：連國籍都能放棄的人價值觀難讓人相信

國民黨副發言人鄧凱勛、陳暉今天質疑領銜罷免國民黨立委徐巧芯的前聯電董事長曹興誠曾經放棄國籍，如今卻要反共護台。（圖擷取自網路）

2025/02/11 15:50

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副發言人鄧凱勛與擔任國民黨立委徐巧芯辦公室主任的另一位副發言人陳暉，今天在該黨網路直播節目「鄉民呷飽未」開講，在談到陳暉的老闆徐巧芯遭前聯電董事長曹興誠領銜罷免時，兩人同聲質疑曹興誠過去主張兩岸統一，在中國沒有賺到紅錢，才會見笑轉生氣，成為台派人領袖，而且曹曾經放棄國籍，如今卻要反共護台。

陳暉表示，一個連國籍都可以放棄，自己的出生地都能放棄的人，今天說要反共護台，讓他很難相信曹興誠的價值觀是正確的，況且曹興誠過去說過，台灣不能舉行獨立公投，而是要辦統一公投，這樣的人現在卻批評攻擊他的人都是共匪，為何曹過去又要支持兩岸統一？

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他批評曹興誠根本就是邏輯矛盾，在中國賺紅錢沒有賺到，才會見笑轉生氣，回來台灣後把抗中保台當成神主牌，而且曹興誠說要捐30億，捐了沒？

對於鄧凱勛不解，為何一些過去曾經舔共的人，現在能成為台派領袖？陳暉認為，台派群眾沒有認真研究，只要看到有人反共、抗中保台，就開心了。

鄧凱勛則說，曹興誠曾經前往中國投資半島體產業，2004年還在報紙上刊登廣告，支持「一國兩制」、兩岸統一，前國民黨立委蔡正元曾經爆料曹興誠在香港買賣中國古董獲利，為了避稅，放棄中華民國國籍，改入籍新加坡，「這種人就是『因利勢導』（正確成語為『因勢利導』）。」

鄧凱勛說，希望可以趕快與民進黨競選一場選舉，讓民進黨知道民意不在他們那一邊。

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