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    罷藍委第一槍 台中「展翅廢翔」罷團目標「三階投票票數10萬」

    台中市罷免團體在街頭爭取公民支持。（記者黃旭磊攝）

    台中市罷免團體在街頭爭取公民支持。（記者黃旭磊攝）

    2025/02/11 14:32

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中第四選區罷免團體「展翅廢翔」在去年5月17日立法院審議國會擴權相關法案，國民黨立委廖偉翔推擠、搥打民進黨立委沈伯洋後成立，被外界認為開出罷藍委第一槍，罷團今天表示，本月3日送件罷免提議後，預計3月展開二階連署，目標是「二階收破5萬（連署書），三階（投票）票數10萬」，廖偉翔辦公室說，不回應罷團相關聲明。

    台中西屯南屯-中四罷團表示，一階罷免連署提議正在中選會審議，推估3月至4月底是二階連署期、5月和6月是造勢和催票期、7月或8月由中選會告知何時進行罷免投票，而由於罷免二階段有時間壓力，3月份待罷免連署成案，拜託支持者在「3月前兩週就收破2萬份（連署書）」，才能於4月底收超過5萬（連署書）。

    罷團呼籲廖偉翔，請為毆打沈伯洋的暴力行為、多次收割他人努力政績、利用資訊不對稱的造謠而道歉下台。對此，立委廖偉翔辦公室說，不回應罷團相關聲明。

    志工強調，罷免二階段連署的收件量體大，將規劃西南屯一里一據點，除了代為收件，也拜託民眾提供1樓前小空間，位置處於人流流暢之處，供罷團短暫出擊收件。

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