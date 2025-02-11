砂石場違規擴地、未取得工廠登記 監院要求經濟部檢討改善

監察院。（資料照）

2025/02/11 14:48

〔記者方瑋立／台北報導〕審計部查核報告指出，經濟部地質調查及礦業管理中心（原經濟部礦務局）對礦業用地砂石碎解洗選場之監督管理有未臻周延等情，監察院財政及經濟委員會通過調查報告發現，部分地方政府未落實檢查，致有砂石場逾8年以上未受檢，多數礦業用砂石場違規擴大使用地，部分未完成工廠登記等違失，要求經濟部督促所屬及地方政府檢討改善。

監察委員林郁容、范巽綠指出，統計至2023年底，經各地方政府核准使用地變更編定為礦業用地之砂石場，共有223家，以屏東縣41家為最多，台中市33家居次，但調查發現部分地方政府未落實內政部2016年5月9日「105年度非都市土地違規使用查處作業相關事宜檢討會」所作決議，對礦業用地砂石場每3年至少辦理1次興辦事業計畫使用情形之檢查，以致有砂石場逾8年以上未辦理檢查，經濟部地礦中心顯未善盡礦業用地中央主管機關之監督職責，核有怠失。

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監委表示，有部分地方政府雖有定期辦理檢查，但對於涉及興辦事業計畫內容變更情事卻未依規定提報計畫送審之砂石場，迄無廢止已核准興辦事業計畫之案件，顯自棄其管理責任，造成砂石場違規擴大使用用地之問題層出不窮，經濟部地礦中心亦未督促地方政府依規定辦理，均有不當。

監委說明，目前部分礦業用地砂石場仍未依規定取得工廠登記，經濟部產業發展署允應督促地方政府儘速輔導該等業者辦理工廠登記或為適法之處置，俾使其營運合法化。

監委強調，現行針對礦業用地興辦事業計畫之檢查欠缺明確規範，以致實務執行上及管理面亂象叢生，經濟部除應加速完成土石管理法之立法外，現階段也應通盤檢討並研訂礦業用地興辦事業計畫相關檢查機制，俾利地方政府有效率執行檢查作業，以維持最低限度的監督。

此外，監委提及，隨時空環境變遷及政府管理制度變革，國內砂石場現今普遍面臨營運腹地不足，而屢有違規擴大使用鄰地，甚或占用國有非公用土地之情事。目前財政部國有財產署已依「國有非公用不動產被占用處理要點」規定持續輔導占用人取得合法使用權或視情況排除占用，另經濟部亦研擬「砂石碎解洗選場強化經營及管理方案（草案）」，期在安全性、公平性、合理性之原則下提供協助措施，以解決合法砂石場營運腹地不足及國有非公用土地過半衍生土地使用權取得等問題。

又，鑑於國有非公用土地範圍廣闊且零散，倘非經現地檢查或檢舉，實不易察覺有遭到占用情事，故除經濟部地礦中心應督促地方政府落實執行內政部會議決議每3年至少辦理1次礦業用地檢查外，監委認為，各主管機關間允宜建立橫向聯繫通報機制，俾利列管占用案件並為適法之處置。

2023年各市縣礦業用地砂石碎解洗選場之分布情形。（監察院提供）

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