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    國民黨澎縣黨部春團拜 朱立倫籲賴清德停止大罷免政黨惡鬥

    國民黨主席朱立倫抵澎，與主委陳雙全、議長陳毓仁父子同堂團拜。（記者劉禹慶攝）

    國民黨主席朱立倫抵澎，與主委陳雙全、議長陳毓仁父子同堂團拜。（記者劉禹慶攝）

    2025/02/11 13:51

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國民黨澎湖縣黨部今（11）日舉行新春團拜，由主委陳雙全主持，黨主席朱立倫專程跨海參加，呼籲總統賴清德停止大罷免政黨惡鬥，國民黨以和為貴，一切以民生福祉及中華民國為主，並公開說明立法院預算審查，比去年還增加800多億元，執政黨若覺得有問題，可依循往例提出追加減預算，而非使出大罷免爛步數。

    朱立倫表示，國民黨現在團結，是以民為本、創建中華民國的政黨，因此安居樂業最重要，目前執政黨民進黨發動大罷免，國民黨以和為貴，認為國家和才能家和萬事興，賴清德總統邀請5院院長座談都支持，但不要說一套做一套，仍在私下搞大罷免活動，最後只有民進黨得利。

    另外，朱立倫更進一步說明，國民黨一定支持國家預算，尤其是國防預算及對民生有利的提案，財劃法是希望給地方更多預算，行政院要求權責合一，就盡快制定方案，同時今年立法院通過2兆9300億元預算，比去年多800多億元，創下歷年新高紀錄，不夠還可以追加減預算。

    去年國民黨提案，要求80歲以上長者請外勞，免除巴氏量表，公糧收購提高1公斤稻米21元提高5元為26元，都是有助於民生。同時台灣面對世界挑戰，全世界拼AI貿易戰，很多都牽涉台灣，台灣卻在內耗拼大罷免，去年3月國民黨就推AI基本法，並推動非核家園改為非碳家園、長照保險制度等，都是有利民生的法案推動。

    國民黨主席朱立倫抵澎，參加澎湖縣黨部新春團拜。（記者劉禹慶攝）

    國民黨主席朱立倫抵澎，參加澎湖縣黨部新春團拜。（記者劉禹慶攝）

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