林思銘駁「農地超貸」 王婉諭：3500萬大於3000萬 不是超貸什麼是超貸

王婉諭接獲吹哨者提供的土地相關資料，地上建有貨櫃組合屋。（王婉諭國會辦公室提供）

2025/02/11 13:58

委託人黨籍與違法超貸毫無關係

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對國民黨立委林思銘回應「農地超貸案」的說法，時代力量黨主席王婉諭回應表示，林思銘跟橫山農會貸款3500萬元，大於實價登錄記載的交易價格3000萬元，這不是超貸，什麼是超貸？並反批，不管沈先生是委託人還是一個幌子，黨籍與她監督檢視「違法超貸」一點關係都沒有，直言「律師出身的林思銘委員，會說出這麼沒有常識的託詞。」

王婉諭接獲吹哨者提供的土地相關資料，新竹縣政府工務處長戴志君表示，經查該建物坐落地號，經詢寶山鄉公所無相關違建查報資料，縣府也無違建列管資料。

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另外，對於林思銘說委託人「沈先生」本身就是民進黨籍，沈的兒子甚至在現任民進黨籍竹北市長鄭朝方辦公室擔任秘書。竹北市公所表示，沈先生（指兒子）已於去年年中離開公所，過去在公所任職期間擔任行政室的約聘雇人員，主要負責行政庶務工作。目前已非公所人員，私人及其家屬相關事務屬私領域，本來就與本所無關。

王婉諭表示，今早看到林思銘氣急敗壞的發了4點聲明回應，稱這塊土地市值6000多萬，委託人當時跟農會以興辦事業借貸3500萬，何來超貸？事實上，林思銘財產申報說買入價格4500萬，跟橫山農會貸款3500萬。但實價登錄記載的交易價格，非常清楚就是3000萬。3500萬大於3000萬，如果這不是超貸，什麼才是超貸？拿「現在」的市值來澄清「2018年」不是超貸，難道是時空旅人？

王婉諭說，買地當時，林思銘不只是律師，同時也擔任新竹縣議員！她質疑橫山農會是不是迫於縣議員的特殊身分，才超額貸款3500萬給交易價格3000萬的農地？林思銘為什麼要刻意迴避自己的議員身分？

對於林思銘說委託人沈先生本身也是民進黨籍。王婉諭痛批，不管沈先生到底是委託人還是一個幌子，他的黨籍跟監督檢視「違法超貸」一點關係都沒有。台灣是一個民主法治的國家，每一個人有參與政黨的自由，但這跟林思銘涉及超貸爭議完全無關。

至於林思銘指貨櫃組合屋並不是違建，有問題新竹縣政府早就處理了。王婉諭表示，農地上面放貨櫃屋是否算違建？要看有沒有存放農業資材、有沒有實際的農業行為，農業部有非常嚴謹的認定標準，但「從2023年到現在新竹縣政府都沒有處理，這不是縣府行政怠惰，就是楊文科縣長刻意包庇你」。

王婉諭請林思銘不要迴避問題、反控抹黑，面對超貸、違建爭議，還是好好跟新竹縣的人民頭家說明吧！

王婉諭昨天爆料林思銘向新竹橫山農會高額貸款購買的8000坪農地違建。林思銘今早澄清強調，這塊土地是他擔任律師時「受當事人所委託登記在我名下」，委託人還是民進黨籍，目前土地市值6000多萬元，委託人當時跟農會以興辦事業借貸3500萬元，何來超貸？而且也不是違建，是貨櫃組合屋，這是王婉諭對他的造謠抹黑和不實指控。

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