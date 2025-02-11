多位綠委提案廢止「壯促法」 籲藍白別再擋

民進黨立委李坤城提案廢止「壯世代政策及產業發展促進法」，已連署完成，待立法院開議後將送至議事處。（記者謝君臨翻攝）

2025/02/11 13:22

〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨立委吳春城力推「壯世代政策及產業發展促進法」三讀通過，遭外界質疑圖利、違反利益迴避原則，台北地檢署已主動簽分「他字案」偵辦。立法院民進黨團書記長陳培瑜與立委林俊憲、李坤城等人都分別提案廢止「壯促法」，近日陸續完成連署，25日開議後將送出提案，也呼籲藍白立委不要再擋。

李坤城表示，今天來立院，除了支持行政院的「選罷法覆議案」之外，就是請大家連署廢止「壯促法」。現已連署完成，準備送程委會，希望順利付委，藍白不要再擋案。

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李坤城提案指出，鑑於國際勞工組織（ILO）定義45歲以上為中高齡，聯合國（UN）定義65歲以上是高齡，從來沒有以55歲作為切分界線。另外，衛福部提醒，從社會科學或國際政策實務上而言，所謂的「壯世代」實在是一個不明確的法律概念與學術概念，政策推動上亦窒礙難行。

提案也提及，勞動部強調，目前弱勢年長者就業成效尚待努力，應該再精進中高齡與高齡者續留、重返職場為優先為宜。因此，他提案廢止「壯促法」，以避免「特定人士」利用本法謀取私利之情況發生。

陳培瑜表示，年前曾預告她將提案廢止「壯促法」，她已擬好提案，近日會開始進行連署，並於2月25日正式開議後，將提案送至議事處，之後將要經過程序委員會，然而現在由藍白掌握多數的立院，過去一年於程委會曾有聯手封殺法案的諸多狀況。尤其民眾黨目前對於此法態度曖昧，遲遲未有正面回應。

陳培瑜指出，吳春城雖拋棄商標，仍不能代表他沒有圖利的疑慮；因為他現職立委身分具有實質影響力，且他任職立委後的各種言行，更有高度爭議！加上民眾黨前主席柯文哲也曾力推「壯世代」，而代理主席黃國昌會不會延續柯的想法，民眾黨還是有必要儘早向各界清楚說明。

另外，早在農曆春節前，林俊憲就已預告，將推動廢止「壯促法」，並已擬好提案，一開議就將送到議事處。他也提及，送出去後就是關鍵了，接下來要經過程序委員會，決定此案是否送院會一讀，才能展開後面的審查程序。藍白過去一年在程委會封殺法案的劣跡斑斑，所以在此可見藍白的正式表態。

林俊憲說，民眾黨代理黨主席黃國昌已鐵了心要護航到底，但國民黨呢？「你們要跟小弟一起陪葬嗎？如果是的話，那很好，罷免理由又可以再添一項了。」

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