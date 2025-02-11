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    抓到了！蘇巧慧控國民黨抄名冊造假 罷免團體等選委會查

    新北市民進黨立委蘇巧慧。（資料照，記者董冠怡攝）

    新北市民進黨立委蘇巧慧。（資料照，記者董冠怡攝）

    2025/02/11 13:15

    首次上稿 12:45
    更新時間 13:15（新增罷團回應）

    〔記者陳奕劭、陳政宇／新北報導〕抓到了！曾是國民黨員的民眾來到蘇巧慧辦公室陳情，稱他接到選委會調查，竟發現他的名字被冒用在罷免蘇巧慧連署書；蘇巧慧痛批，這是偽造文書的鐵證！國民黨不好好反思，還以造假方式仇恨動員，已經違法還相當不可取。罷蘇團體「新北大掃除」回應，罷團沒有審核身分的能力，瑕疵交由選務機關認定。

    新北市青工會鶯歌區會長譚振耀發起罷免蘇巧慧，日前已送第一階段連署書。蘇巧慧今透過臉書發文表示，她在國會認真問政、全力為地方爭取建設，支持者跨越黨派藩籬，她相當納悶，國民黨志工擺攤罷免時，明明沒有幾個人到場連署，為何能短短幾天交出幾千份連署書？

    蘇巧慧說，結果今天真相水落石出：稍早一位支持者向辦公室陳情，自稱說接到新北市選委會抽樣調查，問是不是參與了罷免蘇巧慧？這人回答「我根本沒簽過」、「我不同意罷免蘇巧慧」。

    蘇巧慧轉述，該支持者認為，會出現在那份名冊上唯一可能就是曾是國民黨員，這是國民黨抄黨員名冊當連署書、偽造文書的鐵證。她抨擊，國民黨不好好反省傅崐萁主導立院以來，癱瘓政府運作所引發公民團體的憤怒，以造假的方式來做仇恨動員，非常不可取，而且已經違法。

    「新北大掃除」表示，罷團歡迎團體社區的親朋好友連署，他們沒有審核身分的能力，內容瑕疵交由選務機關認定，至於蘇巧慧「跳腳」，只能說，他們是贊成「罷免加嚴」的那方，「不贊成的好像是民進黨」。

    民眾發現自己名字被冒用，蘇巧慧批評，這是國民黨抄黨員名冊當連署書、偽造文書的鐵證。（圖由立委蘇巧慧辦公室提供）

    民眾發現自己名字被冒用，蘇巧慧批評，這是國民黨抄黨員名冊當連署書、偽造文書的鐵證。（圖由立委蘇巧慧辦公室提供）

    民眾發現自己名字被冒用，蘇巧慧批評，這是國民黨抄黨員名冊當連署書、偽造文書的鐵證。（圖由立委蘇巧慧辦公室提供）

    民眾發現自己名字被冒用，蘇巧慧批評，這是國民黨抄黨員名冊當連署書、偽造文書的鐵證。（圖由立委蘇巧慧辦公室提供）

    民眾發現自己名字被冒用，蘇巧慧批評，這是國民黨抄黨員名冊當連署書、偽造文書的鐵證。（圖由立委蘇巧慧辦公室提供）

    民眾發現自己名字被冒用，蘇巧慧批評，這是國民黨抄黨員名冊當連署書、偽造文書的鐵證。（圖由立委蘇巧慧辦公室提供）

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