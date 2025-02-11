賴清德提總預算與罷免因果關係 羅智強嗆：造因造業的就是賴政府

立法院11日上午舉行國是論壇，國民黨立委羅智強發言。 （記者劉信德攝）

2025/02/11 13:15

〔記者劉宛琳／台北報導〕賴清德總統昨天召集五院會商，會中引述佛經「菩薩畏因，眾生畏果」表示，為解決那個「因」，避免大家不希望的「果」暗指總預算案與大罷免的「因果關係」。對此，國民黨團首席書記長羅智強批評，真正的造因、造業者不就現在的民進黨政府嗎？

羅智強表示，賴清德講了一些畏因畏果、不知所由的話，真正的造因、造業者不就現在的民進黨政府嗎？立法院長韓國瑜提點民進黨，大罷免不是人民所期待的，「大惡罷」時代是誰造成的？就是這個當家鬧事的政府。

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羅智強表示，預算的問題要怎麼解決，在法制上政府本來就有追加預算的可能性，至於朝野黨團要怎麼處理，有沒有處理的空間，韓國瑜是立法院長，既然賴清德總統關心總預算的問題，韓也秉持善意帶回立法院。

羅智強表示，賴清德召開的院際協商，無解於政爭的解決，韓國瑜雖然願意為國事站出來奉獻心力，但立法院是合議制，韓國瑜超然和中立主持議事的身份，韓當然為了尊重賴清德把賴的意見帶回立院，但立法院最後是如何處理，立法院還是合議制。

羅智強表示，賴清德找了聽囑他的四個院，無視韓國瑜所表達的善意，這是讓大家遺憾的事。如果賴清德真的覺得朝野的政爭已對國家的安定、人民的福祉，乃至於民主制衡的破壞都已經到了非常嚴重的情況，賴清德應該要約束自己的政黨，也應該找在野黨的領袖進行朝野對話，這才是正辦，國民黨也樂觀其成。

羅智強表示，韓國瑜是為台灣憂心，所以今天尊重賴清德以總統身分提出來的邀請，對韓來說心中無個人利益也不管外界的算計，韓就像單刀赴會，即便眼前擺著想要穿小鞋的鴻門宴，韓就是心繫台灣，願意去和賴清德溝通，就展現他的高度、氣度和誠意。只是賴清德不讓大家意外，搞了半天就是下套子的鴻門宴，但韓是為了台灣人民著想，賴清德真該好好學學韓國瑜。

對於大罷免，羅智強表示，這次覆議的選罷法只有多了身分證的門檻，主要是為了連署的真實性，在總統選舉連署規定上也是要附身分證，這麼基本、真實行符合的法令，完全在正當性的道理上，為什麼民進黨要反對，要提覆議？民進黨這次的大惡罷有兩個赤裸裸的陽謀。

羅智強指出，第一就是為了遂行民進黨大惡罷的陽謀，第一階段沒什麼問題，再來是第二階段希望透過中選會施壓來阻撓查對，去鼓勵假連署的情況，這就是民進黨赤裸裸的陽謀。

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