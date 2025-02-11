苗二選區罷免領銜人傳受壓力退出 曾玟學PO文嘆「窒息感」

苗二選區罷免領銜人傳出因受壓力退出；曾與苗二選區立委邱鎮軍競選立委的縣議員曾玟學在臉書發文表示，實在令人相當難過，又是那股令人挫折且熟悉的窒息感、籠罩著苗栗山線。（資料照）

2025/02/11 12:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕全國各地民團昨（10）日送出第二波罷免藍委提議書，苗栗縣也有「苗栗國罷免立委連線」進行作業罷免苗栗第一選區的泛藍無黨籍立委陳超明與第二選區的國民黨立委邱鎮軍。但苗二選區立委罷免領銜人傳出因受壓力退出；對此，縣議員曾玟學在臉書發文表示，實在令人相當難過，又是那股令人挫折且熟悉的窒息感、籠罩著苗栗山線。

有網友昨（10）日在Threads發文，表示苗二選區的罷免領銜人，確實於今天早上因受壓力退出，志工團正在密切尋找適合人選，也預計要公開徵求，很謝謝有熱心的朋友已經表示可以擔任領銜人，正在與他聯繫中，若有後續消息會跟大家第一時間報告。

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曾與邱鎮軍競選這屆苗二選區立委的縣議員曾玟學，今（11）日上午也在臉書發文，表示，看到苗二領銜人因為遭受壓力而退出的消息，實在令人相當難過，又是那股令人挫折且熟悉的窒息感、籠罩著苗栗山線。

他說，在苗二選區，先不談罷免在法規上的難度、以及政黨及地方派系的因素，本質上要先克服的障礙，一直都是恐懼。害怕被清算而不敢連寫連署的民眾、害怕被報復而不敢出手幫忙的人和店家、害怕被針對而不敢擔任領銜人。許多選區也都面對這樣的問題，但苗栗人心中的恐懼，無疑是最為巨大的。

他表示，苗二的領銜人一直都難以覓得，希望在最後這關鍵的幾天，苗栗能出現勇敢的契機。

有網友昨（10）日在Threads發文，表示苗二選區的罷免領銜人，確實於今天早上因受壓力退出，志工團正在密切尋找適合人選，也預計要公開甄求。（記者彭健禮翻攝）

苗二選區立委罷免領銜人傳出因壓力退出，縣議員曾玟學在臉書發文。（記者彭健禮翻攝）

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