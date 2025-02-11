批吳春城還在騙 王婉諭：已1700人連署廢止「壯促法」

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/02/11 12:56

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城力推「壯世代政策與產業發展促進法」，但其家族企業擁「壯世代」商標，遭疑違反利益迴避，經濟部證實商標6日已完成註銷。時代力量黨主席王婉諭今（11）日質問，吳春城為何不在法案三讀後就自行放棄，也提及，已有1700位公民連署希望國會盡快下架「壯促法」惡法。

王婉諭表示，如果吳春城真的像曾自稱「不會用壯世代商標牟利」，為什麼法案三讀後不自行放棄商標，等到被揭露有圖利疑慮之後，才馬上放棄商標？如果真如他辯駁時所說，如此光明磊落、沒有要自我圖利，此刻又何須放棄？這完全就證明了吳春城自己本來就圖謀不軌。

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她質疑，吳春城多次切割自己和壯世代社會企業（前身即是申請商標的五六七八久社會企業）、壯世代教科文協會的關係，但壯世代商標就是在吳春城的指揮下放棄的，這就是吳春成對自己的家族企業還有實質控制力的最好證明。而他的家族企業竟然在他擔任立委期間，還拿到2200萬的政府標案，這已經明顯違法公職人員利益迴避的法規，吳還要欺騙社會到什麼時候？

另，有關廢止「壯世代政策與產業發展促進法」的公民連署，王婉諭表示，到目前為止已有1700人參與，而且連署人跨越黨派，包含台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟都以團體名義連署，台北市議員苗博雅也以個人名義連署，還有近30位的學者、來自媒體、教會及非政府組織的許多夥伴加入，這證明廢除壯促法已經是台灣公民社會的共識，相信接下來還會有更多人加入，要求立法院用最快的速度，下架這個綁架政府、綁架台灣55歲以上世代的惡法。

廢止「壯世代政策與產業發展促進法」連署名單如下： 個人連署，時事評論員周偉航、台北市議員苗博雅、新竹市議員林彥甫、資深媒體人莊豐嘉、獨立記者姚惠珍、Youtuber小牛講正經柯昱安、專欄作家顧爾德、法文譯者尉遲秀、紀錄片導演邱顯忠、導演/演員陳文彬、國立台南藝術大學專任教授楊力州、政治大學地政學系兼任特聘教授徐世榮、國立台北教育大學名譽教授李筱峰、國立台灣海洋大學副教授李柏蒼、政治大學社會學系教授黃厚銘、政大英文系教授趙順良、淡江大學公共行政學系助理教授詹立煒、暨大東南亞學系教授張春炎、屏東大學社會發展系副教授林育諄、國立中山大學社會學系教授楊靜利、中山醫學大學醫社系助理教授黃令名、東吳大學政治系助理教授陳方隅、東吳大學大學社工系兼任助理教授劉宏信、台灣師範大學教授洪儷瑜、台灣大學台文所副教授張文薰、中央研究院社會學研究所研究員林宗弘、國立台南大學副教授蔡淑妃、台北大學都市計劃研究所教授廖桂賢、逢甲大學教授周惠那、國立暨南大學東南亞學系教授邱韻芳、高師大性別教育研究所楊佳羚、國立高雄大學通識教育中心助理教授洪聖斐、國立台灣師範大學台灣史研究所副教授陳志豪、國立台灣藝術大學工藝設計學系教授趙丹綺、台北藝術大學兼任助理教授林瓊華、台中教育大學台灣語文學系副教授楊允言、台大機械系特聘教授陳炳煇、台灣基進黨主席王興煥、台灣綠黨中央執行委員林俊杰、全國醫師醫療產業工會理事長吳欣岱、台灣性產業勞動者權益推動協會常務理事王彥涵、社團法人台灣小金魚親子共學協會理事長吳亭君、台灣圖書室文化協會理事林玟圻、全球綠人台灣之友會理事林韋任、光濱長老教會傳道張允恩、台灣基督長老教會教會與社會委員會委員黃存謙。 團體/政黨，台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、全球綠人台灣之友會、手護台灣志工團、生聲文化、Podcast《隔壁的桌子》、社團法人台灣親子共學教育促進會。

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