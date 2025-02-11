支持大罷免！為恢復國會合議民主 經民連擬成立妨害罷免申訴中心

經民連智庫召集人賴中強表示，罷免運動的最終目的，並非藍綠對決，而是驅逐舊黨國親中政黨，恢復國會合議民主。（圖由經民連提供）

2025/02/11 12:50

〔記者李文馨／台北報導〕全台掀起大罷免浪潮，中選會至今已收到43名立委罷免案，其中包括31席國民黨立委。台灣經濟民主連合等民團今（11日）召開記者會表達支持，強調此運動並非藍綠對決，而是為驅逐舊黨國親中政黨、恢復國會合議民主；同時提出3行動，包含製作民主倒退法案與亂台法案參考文宣、舉辦立委究責會、成立妨害罷免申訴中心。

智庫召集人賴中強表示，罷免運動的最終目的，並非藍綠對決，而是驅逐舊黨國親中政黨，恢復國會合議民主；且罷免運動應進一步連結2026、2028落選運動，讓更多濫權立委落選；最後，該運動要徹底擊垮中國國民黨此一舊黨國親中勢力，完成台灣民主化的未竟之業。

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他強調，台灣公民絕對不是因為選舉「不服輸」而推動罷免，而是因為在「傅黃體制」下的本屆國會，親中傅崐萁集團與黃國昌的扭曲復仇心態結合，操控所有議事程序，立法院已不再是合議制，不再存有正反意見討論的空間，國會已不再具有「少數黨提案可以被討論，多數黨提案可以在合理期間被檢驗」的議事功能。

台灣經濟民主連合智庫研究員陳柏諺說，經民連正在製作參考文宣，向國人說明民主倒退與亂台法案對台灣的危害，哪些立委是提案或連署人，哪些立委在委員會護航，哪些立委在院會支持這些法案，文宣的形式包括圖、文、影音、懶人包，歡迎各地罷免團體取用。

台灣公民陣線執委羅宜表示，辦完8場濫權立委究責會後，3月分開始，我們會到41個藍營立委的個別選區，舉辦個別立委究責會，要讓選區選民知道，選區立委在立法院做了什麼禍國殃民的事，推動了哪些民主倒退與亂台法案。

南崁多加教會主任牧師陳曉煒指出，過去這段時間以來，在花蓮、淡水、桃園都發生地方政府「查水表」或妨礙罷免提議的情形。他舉例，桃園6區立委罷免案3日上午向中選會提議後，桃園市長張善政不僅表示「千萬不能罷免6名立委，罷免以後找不到更好的」，甚且於7日出席「歡樂春酒桃園隊報告」晚會，為被罷免人站台造勢。

賴中強表示，經民連將於罷免運動期間設置「妨害罷免申訴中心」，並籌組經民連義務律師團，必要時以經民連名義提出告發、檢舉；對於張善政違反「選罷法」的行為，經民連將向中選會檢舉該違法行為，並要求開罰，同時向監察院舉發。

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