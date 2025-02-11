質疑一夕突生千份罷免連署 林俊憲、王定宇籲嚴查造假

民進黨台南市立委林俊憲（中）、王定宇（右二）、郭國文（左二）、林宜瑾（右一）、賴惠員（左一）今日共同舉行記者會，批評國民黨發動「報復式罷免」，質疑其連署的真實性。（記者羅沛德攝）

2025/02/11 12:32

〔記者謝君臨／台北報導〕朝野大罷免行動持續延燒，針對公民團體對國民黨立委發動罷免，國民黨也反制「以罷制罷」。民進黨台南市立委林俊憲、王定宇等人今（11）日舉行記者會，指國民黨突襲式遞交兩人罷免提議書，但在地方從未看到連署站和宣傳，突然送件幾千份，其中是否涉違選罷法、偽造文書等罪責，籲請選委會及檢調單位嚴查，也呼籲國民黨台南市黨部主委謝龍介出面清楚說明。

林俊憲、王定宇、郭國文、林宜瑾、賴惠員等民進黨台南市立委今天合開記者會，批評國民黨發動「報復式罷免」，也令人質疑其連署的真實性。

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林俊憲表示，國民黨在台南發起罷免，突襲式的針對他和王定宇，但幾位委員在台南市，從未看過鋪設連署站、號召大家支持等罷免活動，竟能突然送出幾千份罷免連署書，對此他提出強烈質疑，顯有幕後黑手，要請相關單位嚴查是否有偽造、統一工廠集中生產等問題，否則沒有蛛絲馬跡，如何送出幾千份連署。

王定宇指出，他和林俊憲都是台南市的區域立委，幾乎每天都在地方，但他們詢問了地方市場、宮廟主委等人，都沒人看到有連署活動。對於公民監督民選首長、民代我們都尊重，但濫用、扭曲民主，若連署名單來自造假的話，涉犯選罷法、偽造文書等相關罪責，不管是選委會核對或檢調單位，法律部分應進行核實。

王定宇說，國民黨要用黨機器推動罷免，顯然不知人民在憤怒什麼，這並非總統賴清德叫公民團體動或不動，是源自公民對立院亂象、對國家的擔憂，這才是罷免源頭，和國民黨報復式的罷免完全不同。看到國民黨的動作，他呼籲旅外同鄉及地方黨公職應全力協助民團，正式投入罷免藍營立委的行動。

郭國文表示，國民黨推動「以罷制罷」，相較於民團，其連署公信力受到質疑，一般罷免會敲鑼打鼓，號召天下支持，何以如此偷雞摸狗，顯然知道不具正當性，有造假可能。他身為民進黨台南市黨部主委，黨部相當自制，但國民黨既已出手，黨部不會坐視，將協助宣傳藍委罷免案，並將相關資訊分享給台南民眾。

林宜瑾指出，台南人民對於林俊憲、王定宇第一階段的罷免連署感到啼笑皆非。藍營鎖定兩人罷免，具有指標性意義，王定宇在外交國防委員會的表現，是中國在地協力者最看不慣的目標；林俊憲與總統賴清德20多年的情誼，鎖定林俊憲就是針對賴總統，也是外部勢力對台南市長民進黨初選做惡意切入。

賴惠員說，看到藍白對國家的破壞，令人心痛。國民黨做賊喊抓賊，惡修選罷法又急著送件，而今連得票率全國最高76%的林俊憲也被鎖定罷免，非常可笑。

另一位民進黨台南市立委陳亭妃也發聲明強調，雖然未獲邀參與記者會，仍要聲援所有遭國民黨操作罷免的民進黨立委，居然在完全沒有設罷免連署站的情況下突然跑出數千份連署書，把台南人的民意視為無物，把民主機制當成政治鬥爭工具，「亭妃絕對譴責這種行為」。

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