徐巧芯嗆若罷免不成「加倍奉還」 曹興誠：老道下山降維打擊「妖女」

全國掀起罷免潮，前聯電董事長曹興誠親自擔任罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人。（資料照）

2025/02/11 11:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全國掀起罷免潮，前聯電董事長曹興誠親自擔任罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人，昨天卻遭徐痛罵「背骨仔」，並揚言若罷免不成功，將加倍奉還。曹興誠今日反批，大家都害怕這位兇名在外的女流氓，他不得已只好「老道下山」，降維打擊「妖女」。希望大家一起努力，勇敢地站出來，驅除徐巧芯和所有投共賣台的流氓。

曹興誠發文說，徐巧芯聽到他擔任信義區罷免領銜人，立刻跳出來展開對他的攻擊謾罵，什麼「小人」、「背骨仔」這些侮辱人的話都流暢地脫口而出。

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曹興誠指出，她絕對是伶牙俐齒，沒人會否認；但她對較高層次的理念顯得一無所知。首先，徐應該了解，選民是民意代表的「主人」，而罷免如同選舉，是「主人」的基本權力。當主人要行使罷免權力的時候，民意代表不虛心去了解主人的想法，卻展開對主人的高聲叫罵，甚至以「加倍奉還」來加以恐嚇，這是什麼心態呢？

曹興誠批評，看起來她把立委職位當成了她的「地盤」，在這個地盤上，她可以嘴罵官員、腳踢同事、氣勢高傲、作威作福。聽說有人要罷免她，她立刻啟動了守衛地盤的流氓模式，對選民侮辱恐嚇，揚言報復。

曹興誠質疑，徐巧芯對他的攻擊，基本上都抄襲自侵佔罪犯「蔡歪元」，均屬惡意中傷。他跟蔡歪元無冤無仇，沒有任何利益糾葛，蔡卻對他終日沒頭沒腦的謾罵，顯然是受人指使，背景絕不單純。

曹興誠直指，徐巧芯身爲一個立法委員，只要對其有利，各種胡扯都可以不分青紅皂白的加以引用，是非常失格失能的。現在許多區域的罷免連署都受到騷擾、恐嚇，顯示許多國民黨區域立委都跟徐巧芯一樣，把立委職位當成自己吃香喝辣的地盤，對正當行使公民權力的主人，心生敵意，威脅恐嚇，展示出流氓嘴臉。

曹興誠更說，「信義區的罷免團體，無人願意擔任領銜人，因為大家都害怕這位兇名在外的女流氓。最後不得已只好『老道下山』，由我來降維打擊『妖女』」。

他強調，徐巧芯的地盤意識及流氓嘴臉，和中共的心態言行如出一轍。藍白立委天天去和中共交流，慢慢都染上了推崇暴力謊言的中共病毒，無視民主，蔑視民意。這次全台大罷免，不是仇恨動員，也不是藍綠對抗，是要清除中共病毒，讓台灣脫離毒霧紅塵的侵擾，恢復民主自由的朗朗晴空。

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