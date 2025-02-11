輸入3C產品收750元「暫緩收取」 沈伯洋：NCC想解決也被藍白惡搞無法開會

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/02/11 12:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）近期針對藍牙、Wifi等第二級電信管制射頻器材輸入實施收費新規，即使是自用用途，只要通過郵寄進口，每案就要收取750元審查費用，引發民怨。對此民進黨立委沈伯洋表示，所有的問題根本就不是在解決方案，而是就算NCC願意，但因為人事被藍白惡搞，所以現在NCC沒有辦法開會。

沈伯洋在臉書PO文表示，750費用問題—搞定（沒想到那麼快），其實很多立委都有針對這件事情，希望NCC能夠更改政策。他前面也已經發了兩篇，NCC也非常有意願調整，既然發現政策上有打擊錯誤的問題，就馬上修正，這就是他們的態度，所以所有的問題根本就不是在解決方案，而是就算NCC願意，但因為人事被藍白惡搞，所以現在NCC沒有辦法開會。要喊出暫緩大家都會，問題是整個週末有沒有人好好的提出來怎麼「依法」暫緩？

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沈伯洋指出，所以他才會說，現在所有的問題是要怎麼解決NCC無法開會這件事，其他的其實都是空話。他們都知道某個部分該暫緩，但是要怎麼做得到才是他們的工作，不過剛剛在協調當中，終於想到一個方案。

沈伯洋直言，因為規費的收取和估算也有主管機關，也就是說，可以先請主管機關先對這件事情做出決議，而在還沒做出來之前，就可以先暫緩（但原本該管制的還是要管制，所以還是會守護相關的安全，不用擔心），這個方案看起來可行，所以應該是可以解決各位的問題了！

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