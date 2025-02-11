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    政院將推「強化安全韌性」相關法案 卓榮泰：期待立法院攜手合作

    賴清德總統邀請五院院長國政會商後，行政院長卓榮泰今日發文指出，行政院優先推動法案，將包括「支持產業發展」、「擴大社會照顧」、「強化安全韌性」3大方向。 （圖擷取自卓榮泰臉書）

    賴清德總統邀請五院院長國政會商後，行政院長卓榮泰今日發文指出，行政院優先推動法案，將包括「支持產業發展」、「擴大社會照顧」、「強化安全韌性」3大方向。 （圖擷取自卓榮泰臉書）

    2025/02/11 12:39

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統邀請五院院長國政會商後，行政院長卓榮泰今日發文指出，期待立法院攜手合作，福國利民最優先。行政院優先推動法案，將包括「支持產業發展」、「擴大社會照顧」、「強化安全韌性」3大方向。

    卓榮泰表示，政府要支持AI、科技、金融、運動、藝文、智慧機械、資安等產業多元發展，打造出一座座台灣的「護國群山」，因應數位和淨零雙軸轉型挑戰，建立AI治理方針並促進AI發展應用，同時加速推動二次能源轉型，做為產業發展後盾，並支持產業吸引國際人才，讓台灣企業走向世界。

    卓榮泰指出，優先推動法案包括「外國專業人才延攬及僱用法」、「運彩發行條例」、「運動產業發展條例」、「人工智慧基本法」、「產業創新條例」、「電業法」、「能源管理法」、「證券投資信託及顧問法」、「貨物稅條例」、「娛樂稅法」等案。

    擴大社會照顧方面，卓榮泰提及，行政院將推動「兩個升級」，包括「社會支持體系升級」，強化對身心障礙者的權益保障，建立完善兒童托育服務體系，強化職場反霸凌及性平機制，提升對原住民及軍公教的照顧；推動「醫療服務體系升級」，加強傳染病防治，擴大醫療科技評估量能、品質及人才培育，提升中醫藥生技醫療產業競爭力。

    優先推動法案包括「菸害防制法」、「身心障礙者權益保障法」、「兒童托育服務法」、「國家中醫研究院設置條例」、「國家醫療科技評估中心設置條例」、「職安衛生法」、「民法親屬編」、「教育人員任用條例」、「原住民族工作權保障法」、「保險法」等案。

    強化安全韌性方面，卓榮泰強調，有大發展、大照顧，也要提升各種安全，提升個資保護以及資安能量，守護道路安全，鞏固國家安全，全方位保障國人的生命財產安全。

    政院將優先推動法案包括「資通安全管理法」、「個資保護法」、「個資保護委員會組織法」、「全民健康保險資料管理條例」、「陸海空軍刑法」、「國家海洋科技營運中心設置條例」、「道路交通管理處罰條例」；卓強調，新年新會期，期待新氣象，一起推動台灣大發展加大溫暖，全民平安好生活。

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