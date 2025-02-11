被罷免一階送件 嘉縣山區綠委陳冠廷：信心更加堅定

嘉義縣山區民進黨籍立委陳冠廷罷免案第一階段成立。（陳冠廷服務處提供）

2025/02/11 12:02

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕由徐姓民眾領銜的嘉義縣第2選舉區第11屆立法委員陳冠廷罷免案，第一階段送件成立，罷免主要事由為陳冠廷在《財政收支劃分法》議題只問黨意，不問民意，完全喪失民意代表之職責，背棄選民的託付。

對於罷免案第一階段送件成立，陳冠廷表示，在上個會期，民主進步黨一直致力於爭取人民權益，包含罷免權在內。當民眾有不同的聲音，並行使此項權利時，身為由多數選民託付的立法委員，本人必將全力以赴，完成這份責任；另對本人而言，這次罷免案只是更加堅定了我們的信心，未來將持續大步向前，為打造更好的嘉義、更好的台灣而努力。

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徐姓民眾2月6日送件的罷免理由提到，陳冠廷在立法院國是論壇，說退回總預算代表明年的農業預算是會直接卡死的，尤其對農業縣450億的老農津貼、農民職災保險和農業保險99億、綠色照護站120億，是「剝奪農民的福利」，但事實上，總預算退回程序委員會是要政府補正重編，不是刪除也不是不審，趕快補正完再送進立法院就會審查，現在是誰在拖延？還要用這種似是而非的觀念來講，而且陳冠廷說的是錯誤資訊，事實上，延續性的計畫、人事費用和相關的補助費用，都受「預算法」第54條的保障，不會因為中央政府總預算沒有通過，而地方政府無法使用，那麼簡單的道理，六法全書先去看一下可以嗎？

罷免理由也說，立法院上會期通過公糧收購主決議，但政府有編列嗎？尤其南部縣市的委員，對得起自己家鄉的農民朋友嗎？

罷免理由強調，立法院三讀通過修正《財政收支劃分法》後，未來嘉義縣一年將增加120億元統籌分配款。而陳冠廷身為嘉義縣第二選舉區的區域立委，理應為民謀福、為民爭利，但陳立委未檢討自身沒有替嘉義縣爭取最有利的版本，顯然在此項議題只問黨意，不問民意，完全喪失民意代表之職責，背棄選民的託付。

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