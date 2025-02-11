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    傳柯文哲直通習近平辦公室？黃國昌怒嗆：抹黑不夠又抹紅

    對於週刊報導柯文哲在總統大選期間直通習近平辦公室。民眾黨代理黨主席黃國昌（中）怒批抺黑不夠又抹紅。 （記者羅沛德攝）

    對於週刊報導柯文哲在總統大選期間直通習近平辦公室。民眾黨代理黨主席黃國昌（中）怒批抺黑不夠又抹紅。 （記者羅沛德攝）

    2025/02/11 11:22

    居中牽線？義联集團沒有回應

    〔記者林哲遠、林菁樺／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴、羈押禁見，週刊今日踢爆柯與其大帳房李文宗的對話內容，揭發李與前陸委會副主委張顯耀、義联集團董事長林義守在大選期間密集聯繫，更直通中國國家主席習近平辦公室。對此，民眾黨代理主席兼立院黨團總召黃國昌今日痛批，垃圾雜誌抹黑還不夠又繼續抹紅；義联集團則沒有回應。

    《鏡週刊》揭露李文宗與柯文哲的對話內容，並發現李曾聯繫前陸委會副主委張顯耀、義联集團董事長林義守，直通習近平辦公室及國台辦主任宋濤，獲中方對柯參選「正面看待」的評價，由於內容敏感，柯文哲還下令李文宗刪掉相關訊息。

    黃國昌今日受訪時痛批，那本垃圾雜誌的問題，沒有回應的必要，抹黑還不夠又繼續抹紅；黨團幹事長陳昭姿則說，自己獨派立場眾所週知，她主張台灣是一個主權獨立的國家，柯邀請她入黨且排在不分區安全名單內，就足以證明柯文哲跟民眾黨的立場，不容抹紅、抹黑。

    此外，媒體追問，作為黨主席候選人認為台灣政黨需要跟北京的互動如何拿捏？黃國昌說，台灣民眾黨的立場是以台灣為名、以民眾為本，捍衛台灣民主自由法治與台灣人的人生活方式，兩岸不用搞到兵凶戰危，彼此之間政府要做好溝通，是全體人民的期待。

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