批藍白亂刪預算「亂交卷」 林楚茵：別靠韓國瑜打哈哈圓場

林楚茵在臉書發文批評：「藍白亂交卷別靠韓國瑜打哈哈圓場！」（資料照）

2025/02/11 11:36

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕賴清德10日召集五院院長在總統府會商國政，針對中央總預算，立法院長韓國瑜宣稱會解決各院預算被刪減的狀態，同時他也呼籲行政院不要提覆議，並希望賴清德別讓各方發起大罷免。針對韓國瑜的說法，立法委員林楚茵在臉書發文指出：「藍白亂交卷別靠韓國瑜打哈哈圓場！」

林楚茵在臉書表示，藍白亂砍中央總預算卻敢做不敢當，算不出來刪了多少結果叫韓國瑜扛，總預算1月21日審完，扣除年假已經過了快兩週，藍白到底砍了哪些數額，可能連他們也都霧煞煞，王鴻薇在協商時還想甩鍋給行政院主計總處。

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林楚茵提到，韓國瑜昨天說「要跟朝野黨團協商，看是否有辦法找出其他方式，解決預算被刪減的狀態」，又呼籲行政院當前別覆議，這證明了韓國瑜認證藍白預算亂刪影響國家行政，但又需要護航藍白立委的面子。

林楚茵指出，在藍白亂刪的預算已被立院三讀的狀況下，唯一解套方式只剩行政院覆議，林質疑：「藍白知錯不改是怕行政院覆議發現更多問題嗎？又或是擔心行政院覆議結果加溫罷免藍委？總預算案卡卡卡，看清藍白！罷免只顧政爭不顧民生又不敢承擔的藍委剛好！」

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