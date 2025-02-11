八炯、閩南狼申請入黨遭國民黨羞辱 怒嗆：反共就要先參軍？

反共網紅八炯與饒舌歌手閩南狼二度前往國民黨中央黨部，申請入黨，希望加入國民黨，從內部推動改變，卻遭國民黨副發言人鄧凱勛與前青年團長康晉瑜手持國軍招募QRcode手板強硬阻攔（翻攝自YouTube／攝徒日記Fun TV）

2025/02/11 12:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕反共網紅八炯與饒舌歌手閩南狼（陳柏源）近日號召民眾發起罷免行動，針對多位國民黨立委，力推藍營改革。昨（10）日下午，他們二度前往國民黨中央黨部，申請入黨，希望加入國民黨，從內部推動改變，卻遭國民黨副發言人鄧凱勛與前青年團長康晉瑜手持國軍招募QRcode手板強硬阻攔，甚至連基本的入黨申請手續都無法遞交。對此，八炯與閩南狼痛批：「如果入黨的條件是參軍，那全中國國民黨的人都該一起從軍。」

八炯於YouTube影片中表示，此次申請入黨，源於日前他們現身台北市內湖南港區，參加罷免國民黨立委李彥秀的活動時，與國民黨青年部副主任丁瑀當場交鋒。當時，八炯要求丁簽署罷免連署書，而丁則反擊，稱若兩人真心想推動改革，倒不如直接加入國民黨，從內部發聲。

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於是，八炯與閩南狼於10日下午帶著攝影團隊與媒體，親赴國民黨中央黨部遞交入黨申請，卻遭國民黨當場變臉。他們強調，既然國民黨標榜「反共」，那他們願意入黨，與藍營共同對抗中國勢力。然而，國民黨發言人鄧凱勛及康晉瑜卻持「要反共賺流量，入黨不如從軍」的標語，公然羞辱兩人，且試圖以「參軍與否」的問題，轉移焦點，回避國民黨內部對改革派的排斥。

面對這番挑釁，八炯直接接過鄧凱勛手中的志願役申請單，回擊：「三民主義統一中國，你們是國民黨員，應該帶頭簽下入伍申請書！」他要求鄧凱勛與康晉瑜一同簽署，證明自身「反共」立場。然而，兩人卻含糊帶過，避談是否親自入伍的問題。

此時，國民黨新媒體部主任韋淳祐也加入戰局，翻舊帳試圖抹黑八炯與閩南狼，甚至拿出未經證實的「親中」指控，企圖模糊焦點，轉移話題。

面對這些攻擊，八炯與閩南狼當場撥通電話給丁瑀，要求對方親自到場擔保兩人入黨申請，但由於丁瑀另有要務，雙方約定未來再會，確保入黨程序順利推進。這場交鋒持續約半小時，場面一度陷入僵局，最終，在國民黨堅決拒絕提供入黨申請書的情況下，八炯與閩南狼選擇先行離開。

該影片引發熱議，網友紛紛留言：「看完國民黨年輕黨員的言行舉止，我更確定這個黨沒救了」、「國民黨青年軍就這種水準，毫無論述。從頭到尾就叫人加入國軍，那你們還刪國防預算。到底還要不要臉」、「國民黨水準超低，真丟臉」、「如果有在中國賺過錢就不適合加入中國國民黨的話，那現在檯面上所有的立委跟議員…」、「國民黨刪國防預算的意思是不反共，歡迎中國來打台灣囉」。

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